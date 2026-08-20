Reggio Calabria, Villa San Giuseppe senz’acqua da giorni: Delfino (AVS) chiede l’intervento immediato di Sorical

Una situazione di grave disagio idrico a Villa San Giuseppe, borgo della periferia nord di Reggio Calabria, viene denunciata dal consigliere comunale di AVS – Alleanza Verdi Sinistra, Demetrio Delfino, che raccoglie le segnalazioni degli abitanti e chiede un intervento immediato di Sorical. Secondo quanto riferito dai residenti e riportato dal consigliere, il problema si trascina dall’inizio di agosto. L’acqua verrebbe erogata soltanto per brevi periodi e con una pressione talmente bassa da riuscire a raggiungere sostanzialmente soltanto i piani terra degli edifici. Nei piani rialzati e superiori, invece, l’acqua sarebbe completamente assente.

Villa San Giuseppe, Delfino: “dall’inizio di Agosto l’acqua viene erogata per brevi intervalli”

Delfino porta pubblicamente all’attenzione il problema partendo proprio dalle testimonianze dei residenti e dalla particolare modalità con cui il servizio idrico sarebbe stato garantito nelle ultime settimane. “Segnalo quanto riportato dai residenti del borgo di villa San Giuseppe. Dall’inizio di Agosto l’acqua viene erogata per brevi intervalli di tempo ma solo a livello stradale , cioè ai pian terreni. Si evince un evidente mancanza di pressione poiché assente totalmente ai piani rialzati e, ovviamente, ai piani superiori”, evidenzia Delfino.

Autobotte richiesta il 17 agosto, la denuncia: “aAncora oggi le richieste sono inevase”

Di fronte alle difficoltà della rete idrica, una delle soluzioni emergenziali dovrebbe essere rappresentata dall’approvvigionamento attraverso le autobotti. Anche su questo fronte, però, Delfino riferisce le pesanti criticità lamentate dagli abitanti.“Il Servizio autobotte si è rivelato , a quanto dicono gli abitanti, assolutamente inefficiente in quanto i cittadini hanno effettuato la segnalazione lunedi 17 agosto alle ore 13.10, dopo numerose sollecitazioni ancora oggi 20 agosto, le richieste sono inevase e senza risposta”, sottolinea Delfino. La richiesta sarebbe stata dunque inoltrata già nella giornata di lunedì 17 agosto, alle 13:10. A distanza di tre giorni e nonostante, secondo quanto riferito, i successivi solleciti, i residenti non avrebbero ancora ottenuto l’intervento richiesto né una risposta.

Reggio Calabria, famiglie senz’acqua con il caldo: “In sofferenza anziani, bambini e ogni singolo abitante”

La denuncia di Delfino pone l’accento soprattutto sulle conseguenze concrete per la popolazione. La mancanza d’acqua, sottolinea il consigliere, si verifica in un periodo caratterizzato anche dal caldo, aggravando ulteriormente le condizioni dei cittadini.“Senza un filo di acqua da giorni è superfluo evidenziare il grave disagio che stanno subendo i cittadini di villa San Giuseppe aggravato dal caldo soffocante. In queste condizioni è chiaro che vanno in sofferenza non solo anziani e bambini ma ogni singolo abitante”, puntualizza Delfino.

Delfino chiede l’intervento immediato di Sorical

È alla Sorical che il consigliere comunale rivolge infine la richiesta di un intervento immediato, affinché venga ripristinata la normale erogazione e venga affrontato anche il possibile problema di carattere sanitario derivante dalla prolungata indisponibilità di acqua. “Si chiede a Sorical un immediato intervento per ripristinare la normalità del servizio a garanzia anche dell’aspetto sanitario che la mancanza di acqua potrebbe certamente pregiudicare”, prosegue Delfino. L’appello è quindi quello di riportare rapidamente il servizio alla normalità, garantendo non soltanto una regolare erogazione, ma anche una pressione sufficiente affinché l’acqua possa raggiungere tutte le abitazioni.