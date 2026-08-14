Reggio Calabria, variazioni alla raccolta differenziata per Ferragosto | INFO UTILI

Cambia il calendario della raccolta differenziata a Reggio Calabria in occasione di Ferragosto. Ecologia Oggi ha comunicato che nella giornata di sabato 15 agosto 2026, proprio in virtù della festività, il normale servizio di raccolta dei rifiuti non sarà effettuato secondo la programmazione ordinaria. La variazione interesserà in particolare alcune frazioni previste nelle diverse zone della città, mentre resteranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali.

Zona blu, il 15 agosto non sarà raccolta la carta

Per quanto riguarda la zona blu, nella giornata di Ferragosto non sarà effettuata la raccolta della carta. I cittadini interessati dovranno quindi evitare di esporre i rifiuti secondo il consueto calendario previsto per il sabato. La raccolta saltata verrà successivamente recuperata nella prima data utile prevista dall’ecocalendario, senza quindi un recupero straordinario immediato nella stessa giornata festiva.

Zona gialla, salta la raccolta dell’organico

Diversa la frazione interessata nella zona gialla, dove sabato 15 agosto non verrà effettuata la raccolta dell’organico. Anche in questo caso Ecologia Oggi precisa che il servizio sarà recuperato nella prima giornata utile prevista dal calendario ordinario, invitando quindi gli utenti a fare riferimento all’ecocalendario per conoscere la successiva data di conferimento.

Garantiti i servizi minimi essenziali

Nonostante la sospensione delle raccolte previste nelle due zone, saranno comunque assicurati i servizi minimi essenziali sul territorio comunale. La modifica è legata esclusivamente alla festività di Ferragosto e riguarda la giornata di sabato 15 agosto. Da parte della società arriva quindi l’invito ai cittadini a prestare attenzione alla variazione del servizio per evitare esposizioni non previste e conseguenti disagi lungo le strade della città.

Raccolta differenziata, il servizio tornerà secondo ecocalendario

Le raccolte non effettuate a Ferragosto saranno dunque recuperate nelle prime date utili indicate dall’ecocalendario. Per la zona blu il rinvio riguarda la carta, mentre per la zona gialla interessa l’organico. La comunicazione riguarda il territorio di Reggio Calabria e rientra nell’organizzazione speciale del servizio prevista per la festività del 15 agosto.