Reggio Calabria, un murales per la Madonna della Consolazione: l’omaggio di un’artista cubana alla città

Pochi giorni ci separano ormai dalle feste mariane e nelle adiacenze dell’area storicamente dedicata alla “consegna“, un nuovo murales arricchisce gli spazi comunali della città di Reggio Calabria, rendendo omaggio al simbolo più profondo della sua identità: la Madonna della Consolazione. Ad impreziosire il significato dell’opera due elementi: la mano che lo ha realizzato e la motivazione. L’opera è stata realizzata (a titolo gratuito) dall’artista Lisley Durañón Ojeda, quale dono alla città di Reggio e segno dello scambio culturale tra Cuba e il territorio reggino avvenuto in questi giorni nell’ambito del progetto COSPE “Zonas Creativas” , finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS.

Tutto è nato a margine di un incontro istituzionale avuto con il Sindaco Francesco Cannizzaro presso Palazzo Alvaro nel pomeriggio dello scorso giovedì, quando una delegazione di otto cooperanti del COSPE dell’Avana, insieme ai rappresentanti del Consorzio Ecolandia erano stati ricevuti alla Città metropolitana; proprio in quell’occasione è sorta l’idea di lasciare un segno tangibile e artistico di questa visita. Detto, fatto. In tempi da record, tra l’altro: autorizzazioni espletate il giorno seguente, venerdì; inizio delle attività sabato mattina; ieri sera murales già completato.

L’opera, realizzata senza alcun costo a carico dell’Amministrazione comunale, mira a valorizzare un angolo finora anonimo della nostra città, rappresentando attraverso l’arte urbana una figura che da secoli è per i reggini un riferimento non solo di fede, ma anche di appartenenza e tradizione. La raffigurazione di Maria Santissima della Consolazione, patrona di Reggio Calabria, trasforma così una parete trascurata in un vero e proprio spazio di arte e di identità, coniugando la tradizione religiosa della città con un linguaggio artistico contemporaneo.

“Abbiamo voluto dare un volto a un sentimento che appartiene profondamente a tutta la nostra comunità – sottolinea il Sindaco Cannizzaro – e che unisce tutti i reggini nel mondo. Vedere rappresentato il simbolo per eccellenza della nostra cultura attraverso un’opera di street art significa portare la nostra tradizione anche negli spazi quotidiani della città, rendendola ancora più presente e condivisa. Intendo ringraziare Lindsay e tutti i rappresentanti della delegazione per l’immediata disponibilità e la collaborazione amichevole per realizzare l’opera. Un piccolo grande gesto che lascia un segno permanente, nel senso più bello del termine.”