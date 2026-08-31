Reggio Calabria, un giovane talento della dama vola ai Mondiali in Cina | NOME

Straordinario traguardo per lo sport calabrese e reggino. Il giovanissimo Davide Surace, tesserato per l’A.S.D. “Il Bianco e il Nero” di Reggio Calabria e studente dell’Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà Archi”, è ufficialmente convocato ai Campionati Mondiali Giovanili di Dama Internazionale. La prestigiosa competizione internazionale si svolgerà a Xintai, in Cina, dal 29 ottobre all’8 novembre. Davide, che ha già conquistato due titoli italiani a tempo standard e blitz, si appresta a confrontarsi con i migliori atleti del pianeta su scala mondiale, portando in alto i colori di Reggio Calabria e dell’intera nazione.

Grande entusiasmo e profonda commozione arrivano dalle parole del Presidente del Circolo “Il Bianco e il Nero” e del Comitato Regionale Federdama, Antonino Cilione: “siamo orgogliosi di questo traguardo eccezionale che premia il talento purissimo, la dedizione e la straordinaria maturità di Davide. Questa convocazione è il frutto di un percorso quotidiano fatto di sacrifici, passione e di un lavoro di squadra eccezionale all’interno della nostra società sportiva. Vedere un nostro giovane allievo, che brilla anche sui banchi di scuola all’Istituto Falcomatà Archi, rappresentare l’Italia su un palcoscenico mondiale in Cina ripaga ogni sforzo e dimostra che la Calabria sa esprimere eccellenze assolute“.