Reggio Calabria, un cittadino scrive a StrettoWeb: “più pulizia anche nelle periferie, serve un piano di spazzamento delle strade” | FOTO

Una richiesta di maggiore attenzione per la pulizia delle strade di Reggio Calabria, non soltanto nelle zone centrali ma anche nei quartieri e nelle aree più periferiche della città. È il contenuto della segnalazione inviata alla redazione di StrettoWeb dal lettore Giuseppe Alberto Romeo, che ha voluto condividere anche con il nostro giornale una richiesta di intervento già indirizzata a Ecologia Oggi per la situazione di via Nicola Giunta. Il cittadino sottolinea la necessità di garantire una maggiore continuità negli interventi di spazzamento e pulizia urbana, evidenziando come il miglioramento del decoro cittadino debba interessare in maniera omogenea l’intero territorio comunale. Una riflessione che nasce anche alla luce delle iniziative promosse negli ultimi tempi per sensibilizzare la popolazione sul rispetto degli spazi pubblici.

“Reggio è anche tua”, l’appello a non dimenticare le periferie

Nella sua segnalazione, Romeo richiama simbolicamente anche il messaggio “Reggio è anche tua”, sottolineando come il principio della cura condivisa della città debba essere accompagnato da una presenza costante dei servizi pubblici sia in centro sia nelle periferie di Reggio Calabria. Secondo il lettore, gli interventi di pulizia effettuati sul territorio sono certamente positivi, ma rischiano di risultare disomogenei quando vengono realizzati senza una programmazione facilmente riconoscibile dai cittadini. Da qui l’invito a superare una gestione percepita come “a macchia di leopardo”, che può determinare differenze tra una strada e l’altra o tra diversi quartieri.

La proposta: un piano mensile di spazzamento per ogni quartiere

Accanto alla richiesta specifica per via Nicola Giunta, il cittadino avanza anche una proposta più generale rivolta al Comune di Reggio Calabria e a Ecologia Oggi: predisporre un vero e proprio piano mensile di spazzamento delle strade, organizzato quartiere per quartiere e con una programmazione definita. L’idea è quella di prevedere, dove possibile, lo spazzamento meccanico, accompagnato da temporanei divieti di sosta per consentire ai mezzi di operare efficacemente, oppure interventi manuali da parte degli addetti nelle zone in cui l’utilizzo dei mezzi risulta più complicato. Una programmazione periodica e trasparente, secondo il lettore di StrettoWeb, permetterebbe di garantire maggiore uniformità nel servizio e di evitare quella sensazione di disparità che porta alcuni cittadini a sentirsi maggiormente considerati rispetto ad altri. Una proposta che punta, dunque, a trasformare gli interventi occasionali in un sistema strutturato di pulizia e decoro urbano a Reggio Calabria, capace di interessare con regolarità tutti i quartieri della città.