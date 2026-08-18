Reggio Calabria, tutto pronto per il raduno nazionale delle Fiat 500: “auto da Calabria e Sicilia. E ci sarà una sorpresa” | VIDEO

Tutto pronto a Reggio Calabria per il tredicesimo raduno nazionale delle Fiat 500, che si terrà domenica 23 agosto sul Lungomare. Saranno protagoniste, con l’esposizione, tantissime auto pronte a celebrare l’iconica vettura che ha fatto la storia in Italia. Ai microfoni di Graziano Tomarchio, il coordinatore dell’evento Enzo Polimeni spiega i dettagli. “Ci sono tante macchine che arrivano dalla Sicilia e dalla Calabria e non solo, perché ci saranno pure delle sorprese, ci sarà uno spettacolo. Quest’anno ci siamo un pochettino allargati, per migliorare sempre di più il raduno”.

Di seguito l’intervista completa.