Reggio Calabria, tre giovani atleti conquistano la cintura nera 1° Dan di Karate Libertas | NOMI

Un’importante giornata di sport, crescita e grandi soddisfazioni per la scuola del Karate Trimboli. In occasione del prestigioso Campus Karate WKAEDA Calabria, svoltosi nella splendida cornice dell’Hotel 501 di Vibo Valentia, da 6 al 9 Agosto. Tre atleti della Scuola team karate Trimboli hanno superato brillantemente gli esami di graduazione, conquistando l’ambita cintura nera 1° Dan di karate Libertas, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

La cintura nera 1° Dan non è soltanto un simbolo di prestigio, ma un traguardo di altissimo valore sportivo e marziale: rappresenta il superamento formale del percorso di base e l’ingresso ufficiale nel novero dei veri praticanti dell’arte marziale. Con il riconoscimento del CONI e dell’Ente di Promozione Sportiva Libertas, questo grado attesta ufficialmente una preparazione tecnica rigorosa, il rispetto dei principi etici dello sport e la piena maturità agonistica.

I protagonisti di questo straordinario successo sono Gaia La Corte, Aldo Marenco e Lorenzo Ventura. Tre atleti cresciuti fin da piccoli all’interno della palestra, da sempre vicini alla Società con impegno tanta passione e un legame sincero verso i propri Maestri e la loro scuola di Karate Trimboli. Oltre ad aver già dimostrato il proprio valore sul campo con eccellenti risultati in ambito agonistico, Gaia, Aldo e Lorenzo si distinguono per un alto spessore tecnico, umiltà ed esemplare dedizione sul tatami.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi praticanti del panorama marziale Inter regionale e Nazionale – Tecnici e Allenatori della nazionale Wkaeda Libertas. A coronamento dello stage, la sessione d’esame ha messo alla prova la preparazione, la precisione e la tenuta mentale dei candidati di fronte alla commissione d’esame – Formata da (Il Presidente M° Santo Trimboli i componenti M° Margherita Trimboli – M° Federica Trimboli – M° Loredana Stillittano – M° Calogero Di Pasquale – M° Giorgio Ubbriaco – M° Francesco Mannu)

Questo prestigioso traguardo è il frutto di anni di sacrifici e di un lavoro minuzioso svolto sotto la guida attenta e passionale dei maestri Santo Trimboli, Federica Trimboli e Margherita Trimboli, che hanno accompagnato i ragazzi passo dopo passo in questo cammino di crescita sportiva e umana.

Con il conseguimento del 1° Dan Libertas Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI non si conclude un percorso, ma si apre una nuova fase di responsabilità, consapevolezza e continua ricerca della perfezione tecnica nel Karate.

Complimenti vivissimi sono andati a Gaia, Aldo e Lorenzo da parte di tutta la famiglia del Karate Trimboli per questo splendido e meritato successo.