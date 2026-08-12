Reggio Calabria, Tra2Mari Festival raddoppia con una Edizione Speciale a Catona

Non solo Gambarie, non solo montagna ma anche mare. Quest’anno, infatti, il Tra2Mari Festival raddoppia con una edizione speciale Calabria sul lungomare di Catona. La grande cultura e lo spettacolo restano protagonisti con una rassegna promossa e organizzata da Publidema Eventi Musicali. ​Dal 22 al 26 agosto, la location fronte mare, ospiterà un ricco programma di concerti, spettacoli teatrali ed eventi culturali ad ingresso libero, pensato per coinvolgere cittadini e turisti di ogni età.

​Il Programma degli Spettacoli

​Sabato 22 Agosto (ore 21:30): Si parte all’insegna del divertimento con il Gennaro Calabrese Show, una serata tra comicità, musica ed esilaranti imitazioni.

​Domenica 23 Agosto (ore 21:30): Spazio alla prosa con lo spettacolo teatrale “L’Ardito Rosso”.

​Lunedì 24 Agosto (ore 21:30): In scena “Aramen & Stannum – O del di saggio degli dei”, una performance tra ironia e cultura visiva.

​Martedì 25 Agosto (doppio appuntamento):

​Ore 21:00: Spettacolo musicale/teatrale “Non sopporto le cose storte” basato sulla storia di Natale De Grazia.

​Ore 22:30: Concerto di Fabio Macagnino accompagnato dall’Orchestra del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria.

​Mercoledì 26 Agosto (ore 21:30): Gran finale in musica con Incanto Quartet in concerto, per una chiusura elegante ed emozionante.

​In aggiunta alla programmazione serale, il festival propone un’importante occasione di formazione e partecipazione attiva: nei giorni 22, 25 e 26 agosto, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, si terranno i Laboratori Teatrali Gratuiti curati e condotti dalla compagnia Teatro Primo. I laboratori sono aperti a tutti i bambini che desiderano avvicinarsi alle arti sceniche in un contesto aperto e stimolante.

Il festival vanta il prestigioso patrocinio e contributo istituzionale della Città di Reggio Calabria e del Ministero della Cultura (MiC).

​L’evento è realizzato grazie al supporto di importanti realtà del territorio nazionale e partner commerciali: GEA Cura del Verde, MOMODESIGN, Global Team e Sigem Edizioni Editori.

​Orario spettacoli: A partire dalle ore 21:00 / 21:30.

​Orario laboratori gratuiti: 22, 25 e 26 agosto dalle 18:00 alle 20:00.