Reggio Calabria, tornano funzionanti le fontanelle del Lungomare | VIDEO

Dopo i lavori di manutenzione effettuati negli ultimi giorni, sono tornate in funzione le fontanelle del Lungomare dalle quali ha ripreso a zampillare l'acqua

Fontanelle via Marina

Le fontanelle del Lungomare di Reggio Calabria tornano in funzione. Può sembrare poco, ma non lo è. Da anni quelle fontanelle erano aride, non sgorgava più acqua, erano il simbolo di qualcosa di rotto, che non funzionava più, inutile. Praticamente la sintesi perfetta dell’Amministrazione precedente che le ha lasciate ferme lì per anni. Oggi l’acqua è tornata a sgorgare. C’è una fontanella ed esce anche l’acqua. Così normale da essere pazzesco in una città che alla normalità non c’era più abituata.

Gli interventi di manutenzione riguardano quelli effettuati, nei giorni scorsi, dall’Amministrazione Cannizzaro relativi alla cura degli spazi pubblici, al decoro urbano e alla manutenzione di quelle strutture che per molto tempo hanno mostrato evidenti segni di trascuratezza.

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