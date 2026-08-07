Reggio Calabria, torna l’Allegria Festival: spettacoli, workshop e iniziative tra Pellaro e Bocale | INFO

È pronta a prendere il via la quinta edizione dell’Allegria Festival, manifestazione ideata e promossa dall’associazione Calabria dietro le quinte APS nell’ambito del progetto “ReggioFest 2026 – Cultura Diffusa” del Comune di Reggio Calabria. Nel corso degli anni il Festival ha portato nei quartieri periferici della città artisti di rilievo nazionale e internazionale, trasformando gli spazi urbani in grandi palcoscenici a cielo aperto attraverso performance originali e coinvolgenti. Anche grazie al sostegno del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, la rassegna si è caratterizzata per una proposta multidisciplinare che comprende circo contemporaneo, magia, teatro, cabaret, danza e musica.

La nuova edizione partirà il 17 agosto a Pellaro con il workshop di Teatro Comico e Cabaret condotto dall’attore e cabarettista di Zelig Rocco Barbaro. Il percorso formativo proseguirà il 5 settembre con un secondo appuntamento guidato dall’attore del Bagaglino Gigi Miseferi, rivolto ad amatori e professionisti interessati ad approfondire e sperimentare le tecniche teatrali. La sezione dedicata alla formazione si completerà il 10 settembre con un laboratorio intensivo di arti circensi ed equilibrismo curato dai docenti della compagnia Giocolereggio.

Gli spettacoli all’Arena del Lungomare di Pellaro

Ricco anche il programma degli spettacoli, che animeranno l’Arena del Lungomare di Pellaro dal 19 al 23 agosto. In cartellone ci sono “PotPourri”, spettacolo di circo e clownerie dell’artista Ugo Sanchez Jr.; “Disillusion – Cine Magic Show”, performance di magia e trasformismo del duo televisivo Disguido; “Il Principe ranocchio”, spettacolo di burattini e teatro di narrazione con Vito Bartucca e Salvino Calatabiano del Piccolo Teatro Patafisico; il teatro-concerto “Tamburo è voce… battiti di un cantastorie” con il cantastorie Nando Brusco; e lo spettacolo di bolle di sapone “Ritrovarsi in un sogno” con Marco Bellomo.

Il 25 e 26 agosto la carovana dell’Allegria Festival si sposterà invece a Bocale, in Piazza Santi Cosma e Damiano, con due appuntamenti: “Calabresissimo Me” dell’attore e imitatore reggino Gennaro Calabrese e il concerto “La grande notte del Rock and Roll” con Luca Guaraldi, noto al grande pubblico anche per le partecipazioni a programmi televisivi come Tu Si Que Vales e La Corrida.

Dal Festival degli Aquiloni al trekking teatralizzato

Accanto agli spettacoli, il Festival proporrà una serie di iniziative collaterali dedicate alla valorizzazione del territorio e alla partecipazione della cittadinanza. Il 18 agosto dalle ore 10, sulla spiaggia di Punta Pellaro, si svolgerà il tradizionale “Festival degli Aquiloni” con performance artistiche sul litorale. Ai Fortini di Pentimele sarà invece organizzato un trekking urbano teatralizzato a cura del Giardino di Morgana, mentre il 21 agosto a Pellaro si terrà il laboratorio per bambini “Scopri la città”, pensato per coniugare gioco, creatività e conoscenza del territorio.

Il direttore artistico Giuseppe Mazzacuva sottolinea il valore della nuova edizione: “Anche quest’anno vogliamo portare in città una ventata di allegria e buonumore attraverso spettacoli inediti e originali, frutto di un’attenta ricerca artistica orientata alla valorizzazione dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme”. E aggiunge: “L’Allegria Festival rappresenta uno dei tasselli fondamentali della nostra attività culturale e artistica, che da oltre quindici anni contribuisce alla crescita e alla diffusione della cultura sul territorio regionale e nazionale. Invitiamo il pubblico, le famiglie e soprattutto i giovani a partecipare per lasciarsi coinvolgere dalle emozioni autentiche che solo lo spettacolo dal vivo sa regalare”.

Per conoscere il programma completo e le modalità di partecipazione agli spettacoli e ai laboratori è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it e seguire le pagine Facebook e Instagram @calabriadietrolequinte.