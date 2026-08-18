Reggio Calabria, torna la Festa della Madonna della Grazia a Gallico Superiore: 4 giorni tra fede, concerti e tradizione | PROGRAMMA

Torna uno degli appuntamenti storici e più attesi del territorio metropolitano reggino: la Festa della Madonna della Grazia di Gallico Superiore. La manifestazione rappresenta uno dei momenti più importanti di aggregazione per la città di Reggio Calabria e, in particolare, per la comunità della vallata di Gallico, che si riunisce per celebrare la propria Santa Patrona, Maria SS. della Grazia. Ai piedi dello storico e monumentale Santuario della Madonna della Grazia, che custodisce la venerata e miracolosa Effigie, e alle spalle del Parco della Mondialità, anche quest’anno il territorio potrà rivivere una tradizione profondamente radicata nella comunità. Accanto alle consuete e partecipate processioni religiose per le vie e le contrade della vallata, sono previsti numerosi momenti di aggregazione civile, spettacoli e appuntamenti con ospiti di rilevanza nazionale.

Il programma religioso ruota attorno alle quattro storiche processioni che scandiscono i giorni della festa. Il primo appuntamento si è svolto venerdì 14 agosto con la discesa del Quadro presso la comunità parrocchiale di Gallico Marina. Sabato 22 agosto, in mattinata, è prevista la risalita dell’Effigie verso Gallico Superiore, mentre domenica 23 agosto la processione attraverserà in serata le vie di Santa Domenica e Prioli. Il momento conclusivo arriverà martedì 25 agosto, quando la venerata Effigie percorrerà la lunga via principale di Gallico, via Anita Garibaldi, accompagnata dalla comunità e dai fedeli. A seguire si svolgeranno i festeggiamenti civili che chiuderanno il programma della manifestazione.

Quattro serate di concerti, da Povia agli anni Novanta

Il calendario civile prevede quattro serate pensate per coinvolgere pubblici e generazioni differenti, con un mix di musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento. Sabato 22 agosto sarà protagonista la Oscar Zaccurri Band in concerto. Domenica 23 agosto spazio alla Max Power tribute band 883 & Max Pezzali, con uno spettacolo dedicato ai grandi successi di uno dei repertori più popolari della musica italiana. Lunedì 24 agosto sarà invece la volta di Povia in concerto, mentre martedì 25 agosto la chiusura musicale sarà affidata al format “Viva gli anni 90”. Al termine dei festeggiamenti è previsto anche il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Accanto agli appuntamenti musicali e religiosi, la piazza antistante il Santuario ospiterà il tradizionale lunapark, rivolto ai più piccoli ma anche agli adulti, insieme a una serie di stand fieristici di varia natura. La festa punta così a unire il momento religioso con quello popolare e di aggregazione, mantenendo viva una tradizione che da sempre coinvolge residenti, visitatori e turisti. Non mancheranno alcuni degli elementi più legati alla cultura popolare e gastronomica del territorio, dai panini con la salsiccia alle frittole, all’interno di un contesto che vuole mettere insieme fede, intrattenimento, tradizione e socialità. Gallico si prepara così ad accogliere i propri concittadini, i tanti emigrati che rientrano in occasione della festa e i visitatori provenienti dalle altre zone della città e del territorio metropolitano.

Sport protagonista con ciclismo, padel, calcio tennis e calcio a 5

Il programma comprende inoltre numerosi appuntamenti sportivi. Sono previsti il torneo di Calcio Tennis 2 contro 2, il torneo di Padel e il torneo di Calcio a 5 che si svolgerà presso l’E-koru Village. Domenica 23 agosto tornerà anche il tradizionale e celebre Giro Ciclistico “Madonna della Grazia”, organizzato da “A.S.D. Cicli Ilario”. Una componente sportiva che amplia ulteriormente il programma della manifestazione e che conferma la volontà di coinvolgere l’intero territorio attraverso appuntamenti capaci di affiancare alle celebrazioni religiose attività ricreative e momenti di partecipazione collettiva.

La Festa della Madonna della Grazia conserva da sempre un ruolo particolare nella storia di Gallico e, grazie anche alla posizione strategica del Santuario, ha saputo mantenere nel tempo una forte capacità attrattiva. L’edizione 2026 punta ancora una volta a mettere insieme storia e tradizione con la volontà di valorizzare il territorio nel presente e proiettarlo verso il futuro.

Tra fede, spettacoli, sport, lunapark, stand e momenti di convivialità, la manifestazione si prepara quindi a riabbracciare la comunità e tutti coloro che vorranno partecipare. Un ringraziamento viene rivolto agli enti, alle associazioni, ai liberi cittadini e ai partner che hanno contribuito all’organizzazione dei festeggiamenti.

La manifestazione è patrocinata da Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Reggio Calabria. L’appuntamento è dunque da sabato 22 a martedì 25 agosto nella piazza della Madonna della Grazia di Gallico Superiore, per quattro giornate che uniranno ancora una volta devozione religiosa, tradizioni popolari e grandi eventi.