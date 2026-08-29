Reggio Calabria, torna a splendere il Bacolo pastorale quattrocentesco dell’arcivescovo De Ricci

Domenica 6 settembre h 19,30 nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria sarà presentato il restauro del Bacolo pastorale quattrocentesco, capolavoro di oreficeria tardogotica dell’Italia meridionale, conservato nel Museo diocesano. Il Bacolo dell’arcivescovo Antonio De Ricci (scuola napoletana, sesto-settimo decennio sec. XV) è un’opera d’arte dal forte valore identitario, spirituale e civico assieme, patrimonio della città. L’intervento è stato finanziato nell’ambito del Bando Patrimonio da salvare. Cantieri aperti promosso da Fondazione Carical, con il cofinanziamento dell’8xmille alla Chiesa Cattolica. Domenica 6 settembre h 19,30 il restauro sarà presentato alla comunità, nella ricorrenza del 98° anniversario della Dedicazione della Cattedrale a Maria SS.ma Assunta in Cielo, alla presenza di S.E. l’Arcivescovo mons. Fortunato Morrone e di autorità civili e militari.