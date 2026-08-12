Reggio Calabria, tesserino venatorio 2026/2027: sedi, orari e documenti necessari per il rilascio

Il Comune di Reggio Calabria ha comunicato le modalità per il rilascio del tesserino venatorio relativo all’annualità 2026/2027, indicando sedi, giorni, orari e documentazione necessaria per ottenere il documento. Il servizio sarà garantito innanzitutto presso gli uffici del Settore Ambiente, situati al Palazzo CEDIR, Torre 1, quarto piano, ma anche in tre sedi decentrate del territorio comunale: Pellaro, Catona e Ravagnese. L’obiettivo è consentire ai cittadini interessati di accedere al servizio anche attraverso gli uffici periferici, secondo calendari differenziati.

Gli orari del Cedir fino al 4 settembre

Presso gli uffici del Ce.Dir., nel periodo compreso tra il 10 agosto e il 4 settembre 2026, il rilascio del tesserino sarà effettuato il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00. Il martedì e il giovedì, invece, gli uffici saranno aperti sia nella fascia mattutina, dalle 9:00 alle 12:00, sia nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 16:30. A partire dal 7 settembre 2026 e fino alla chiusura dell’annata venatoria, il calendario cambierà. Il servizio sarà disponibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00, mentre il giovedì l’apertura sarà prevista esclusivamente nella fascia pomeridiana, dalle 15:30 alle 16:30.

Tesserino venatorio a Pellaro: apertura dal 17 agosto

Il rilascio sarà disponibile anche presso l’Ufficio decentrato di Pellaro, ospitato nel Centro Civico C. Cardea di via Nazionale 98. In questa sede il servizio partirà dal 17 agosto 2026 e proseguirà fino alla conclusione dell’annata venatoria. Gli uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00, con ulteriori aperture pomeridiane il martedì e il giovedì dalle 14:45 alle 16:30. Si tratta quindi della sede con la finestra temporale più ampia tra gli uffici decentrati indicati dall’amministrazione comunale.

Catona e Ravagnese, servizio fino al 2 ottobre

Anche gli uffici decentrati di Catona e Ravagnese saranno abilitati al rilascio del tesserino venatorio. A Catona, presso la sede di via del Re 7-19, il servizio sarà attivo dal 17 agosto al 2 ottobre 2026, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00. Stesso periodo e stesso orario per l’Ufficio decentrato di Ravagnese, situato nel Centro Civico Ravagnese Superiore, dove il rilascio avverrà dal 17 agosto al 2 ottobre, sempre dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00.

I documenti necessari per ottenere il tesserino venatorio

Il Comune ricorda che, per poter ottenere il tesserino venatorio 2026/2027, è indispensabile presentarsi agli uffici con la documentazione richiesta. In particolare, occorre consegnare la copia del porto d’armi, la copia della ricevuta PagoPA relativa alla tassa regionale e la copia dell’assicurazione. I cittadini interessati sono quindi invitati a verificare di avere con sé tutta la documentazione prima di recarsi agli sportelli, così da evitare ritardi o la necessità di tornare successivamente per completare la pratica.

Tutte le informazioni utili per i cacciatori di Reggio Calabria

Con il nuovo calendario, il servizio viene distribuito tra il CEDIR e tre differenti uffici decentrati, così da coprire diverse aree del territorio comunale. Per i cittadini che devono richiedere il tesserino venatorio, sarà dunque possibile scegliere la sede più comoda in base al periodo e agli orari di apertura previsti. Particolare attenzione va prestata alle diverse date di attivazione: il CEDIR è già operativo dal 10 agosto, mentre Pellaro, Catona e Ravagnese inizieranno il servizio dal 17 agosto. Catona e Ravagnese termineranno il rilascio il 2 ottobre, mentre Pellaro e il Cedir continueranno secondo le modalità indicate fino alla chiusura dell’annata venatoria.