Reggio Calabria, tenta il suicidio assumendo farmaci e sostanze: salvato in extremis dalla Polizia a Taurianova

Nei giorni scorsi, due Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Polistena hanno salvato un uomo che ha tentato di togliersi la vita assumendo farmaci ed altre sostanze. A seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa su un uomo privo di sensi all’interno di un’autovettura parcheggiata in una via di Taurianova, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Polistena hanno raggiunto rapidamente il veicolo e, accertato lo stato di incoscienza dell’uomo, hanno immediatamente messo in pratica le manovre di primo soccorso in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.

Grazie alla preparazione dei due operatori, sono state eseguite le compressioni toraciche previste dalle procedure di rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo dei sanitari, che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso di Polistena per sottoporlo alle cure necessarie. L’intervento dei due operatori, caratterizzato da tempestività, professionalità e prontezza operativa, ha consentito di prestare un soccorso immediato all’uomo, garantendo un prezioso intervento nelle fasi precedenti all’arrivo del personale sanitario.