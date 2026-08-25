Reggio Calabria, tensione a Piazza Garibaldi: lite vicino a un autobus Atam, intervengono i passanti

Momenti di concitazione questa mattina nel centro di Reggio Calabria, dove nei pressi di Piazza Garibaldi si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini. Un autista dell’Atam, la società che gestisce il trasporto pubblico cittadino, è stato coinvolto in un acceso confronto con due persone di origine straniera. La situazione si è sviluppata nelle vicinanze di un autobus, in un’area particolarmente frequentata durante le prime ore della giornata. Alcuni presenti hanno assistito alla scena e hanno deciso di riprenderla con i propri dispositivi: le immagini sono successivamente circolate sui social network, suscitando reazioni e commenti tra gli utenti.

Lite a Piazza Garibaldi a Reggio Calabria: ancora da ricostruire la dinamica

Al momento non sono stati resi noti i motivi che avrebbero portato alla discussione né sono ancora completamente definiti i passaggi che hanno caratterizzato il confronto. Resta quindi da chiarire l’origine dell’alterco e cosa abbia determinato il momento di tensione tra le persone coinvolte. L’episodio si è verificato in una zona centrale della città, quotidianamente attraversata da pendolari e cittadini che utilizzano i mezzi pubblici. La presenza di numerosi testimoni ha fatto sì che la vicenda venisse rapidamente portata all’attenzione pubblica attraverso i filmati diffusi online.

L’intervento dei cittadini riporta la calma dopo il momento di tensione

La situazione, dopo alcuni attimi di agitazione, è tornata progressivamente alla normalità anche grazie all’intervento di alcune persone presenti nella zona. I passanti si sono avvicinati con l’obiettivo di placare gli animi e favorire il ritorno della tranquillità nei pressi della fermata dell’autobus. Non risultano, al momento, ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’episodio né eventuali provvedimenti successivi. Resta alta l’attenzione su quanto accaduto, mentre eventuali accertamenti potrebbero contribuire a ricostruire con maggiore precisione la dinamica della vicenda.