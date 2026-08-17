Reggio Calabria, tapis roulant senza interruzioni fino alle 2 di notte: parte il nuovo servizio | ORARI

Da questa mattina, Reggio Calabria può contare su un servizio tapis roulant senza interruzioni e con orario prolungato. Per raggiungere questo duplice obiettivo, su impulso del Sindaco Francesco Cannizzaro, l’Amministrazione comunale ha disposto una nuova organizzazione della turnazione giornaliera degli operatori assegnati al servizio del sistema ettometrico, incrementando il personale ad esso dedicato, così da poterlo ottimizzare e garantire maggiore continuità nell’arco della giornata.

Seguendo le disposizioni precedenti, infatti, fino a ieri, l’organizzazione comunale prevedeva due turni giornalieri, dalle ore 7:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 20:30, intervallati da una pausa di un’ora; servizio che veniva assicurato da 16 unità complessive. Invece, a decorrere da oggi, lunedì 17 agosto, e fino al 30 settembre, il servizio sarà articolato – in via sperimentale – su tre turni giornalieri, senza pause o interruzioni:

• 1° turno: ore 8:00 – 14:00;

• 2° turno: ore 14:00 – 20:00;

• 3° turno: ore 20:00 – 02:00.

L’ampliamento della fascia coincide con un contestuale rafforzamento dell’organico, reso possibile attraverso il distacco di altri 5 dipendenti comunali: ciò permette di potenziare il gruppo di lavoro già esistente, consentendo così di introdurre un terzo turno e, al contempo, di eliminare la “pausa tecnica” prevista in passato, così da assicurare la piena continuità operativa del sistema ettometrico. L’intervento rappresenta, pertanto, un adeguamento organizzativo finalizzato a rendere il servizio più funzionale e rispondente alle esigenze di mobilità della stagione in corso.