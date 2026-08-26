Reggio Calabria, successo per il concerto di Fausto Leali a Calanna: piazza di Villamesa gremita | FOTO

“L’ultimo dei grandi eventi estivi nella nostra comunità di Calanna riscuote un successo straordinario per il concerto di Fausto Leali. Due ore di grandi successi, accompagnati da un numerosissimo pubblico caloroso e partecipativo che hanno entusiasmato la piazza di Villamesa gremita come quasi mai era capitato. Un grazie di cuore ai volontari delle varie associazioni, agli assessori e consiglieri comunali, al personale comunale ed alle forze dell’ordine che hanno consentito di gestire un evento così importante e partecipato in maniera impeccabile. Ma il grazie più grande è come sempre alla nostra Calanna immensa”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comune di Calanna.