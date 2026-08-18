Reggio Calabria, stretta sulla mala movida: sanzionati quattro locali tra musica abusiva e occupazione di suolo pubblico

Controlli della Polizia Locale a tutela del decoro urbano e della quiete pubblica: due esercizi organizzavano dj-set e musica dal vivo senza le autorizzazioni previste, altri due avevano installato tavolini, sedie e gazebo su suolo pubblico senza permesso. Pesanti sanzioni e segnalazioni alle autorità competenti

Controlli polizia locale
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Nell’ambito di appositi e mirati servizi volti alla salvaguardia del decoro urbano, e della pubblica quiete la Polizia Locale di Reggio Calabria ha sanzionato quattro esercizi pubblici. Due di loro, senza le prescritte autorizzazioni di legge avevano dato vita ad un pubblico spettacolo in violazione delle più elementari norme si sicurezza, altresì in violazione dell’ordinanza sindacale in materia di emissioni sonore. I locali avevano infatti attrezzato le aree al fine di esercitare le attività di dj-set o musica dal vivo.

A seguito di due ulteriori accertamenti ispettivi, altrettanti esercizi pubblici sono stati sanzionati in quanto impedivano la libera fruizione di suolo pubblico con tavolini, sedie e gazebo.
La collocazione delle strutture non era stata autorizzata. Per tutti i titolari dei locali sono scattate pesanti sanzioni amministrative oltre la segnalazione alle autorità amministrative competenti per l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza e dal Codice della Strada. Le attività proseguiranno per tutto il periodo estivo.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google