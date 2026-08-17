Reggio Calabria, strade del centro storico in condizioni critiche. Un cittadino: “lasciate al proprio destino” | FOTO

Una segnalazione che riguarda il cuore di Reggio Calabria e, in particolare, le condizioni di diverse strade del centro storico arriva alla redazione di StrettoWeb da un affezionato lettore, Ernesto per Reggio. Il cittadino richiama l’attenzione sullo stato della pavimentazione di numerose vie centrali della città, che a suo giudizio versano ormai da tempo in condizioni particolarmente critiche. La segnalazione riguarda un’area molto frequentata quotidianamente da residenti e cittadini e punta a sollecitare un intervento di manutenzione. Non si tratterebbe, secondo quanto evidenziato dal lettore, di un problema circoscritto a una sola strada, ma di una situazione che interesserebbe diverse vie del centro di Reggio Calabria.

Da via Placido Geraci a via Firenze: le strade indicate dal lettore

Ernesto cita nel dettaglio alcune delle strade nelle quali le condizioni della pavimentazione sarebbero maggiormente evidenti. Tra queste figurano via Placido Geraci, via Firenze, via Udine, via Emilio Cuzzocrea, via Vincenzo Saccà e via Giuseppe Battaglia. Nella comunicazione inviata alla redazione, il lettore descrive una situazione che, a suo dire, si protrae già da parecchio tempo e chiede se siano previsti interventi per ripristinare condizioni migliori nelle strade interessate. Una richiesta che nasce dalla volontà di richiamare l’attenzione sulla manutenzione del centro storico, uno dei principali biglietti da visita della città.

La pavimentazione davanti al Duomo di Reggio Calabria

La segnalazione non riguarda soltanto le vie indicate. Il cittadino richiama infatti l’attenzione anche sulla pavimentazione davanti al Duomo di Reggio Calabria, uno dei luoghi simbolo e maggiormente frequentati del centro cittadino. Anche qui, secondo quanto segnalato e documentato dalle fotografie inviate a StrettoWeb, le condizioni sarebbero particolarmente problematiche. Proprio la collocazione dell’area rende la questione ancora più significativa: la Cattedrale di Reggio Calabria rappresenta uno dei principali punti di riferimento religiosi, storici e monumentali della città e lo spazio circostante è attraversato quotidianamente da residenti, fedeli e visitatori.

L’appello di Ernesto per Reggio: “Interverrà qualcuno?”

Nel messaggio inviato a StrettoWeb, Ernesto per Reggio sintetizza così la propria segnalazione: “Spett redazione, le vie del centro storico sono state lasciate al proprio destino. Via Placido Geraci, Via Firenze, Via Udine, Via Emilio Cuzzocrea, Via Vincenzo Saccà e Via Giuseppe Battaglia, tanto per citarne alcune, versano in condizioni disastrose da un bel po’ di tempo. Interverrà qualcuno? Sperem. Ps: anche la pavimentazione davanti al Duomo versa in condizioni disastrose. Distinti saluti, buon lavoro. Ernesto per Reggio”. Una testimonianza che rilancia dunque il tema della manutenzione delle strade e degli spazi pubblici del centro di Reggio Calabria, con la richiesta di verificare le criticità segnalate e valutare gli eventuali interventi necessari per il ripristino della pavimentazione.