Reggio Calabria, strada Sambatello-cimitero tra voragini e vegetazione: il Comitato chiede un intervento urgente | FOTO

“Il Comitato pro Sambatello torna ancora una volta a segnalare lo stato di assoluto degrado e di pericolosità in cui versa il tratto di strada che collega Sambatello al cimitero, una situazione che, come dimostrano chiaramente le fotografie, è ormai diventata non più tollerabile. Nel corso dell’ultimo anno sono state decine le segnalazioni inoltrate dal Comitato e dai cittadini, agli organi competenti, con la richiesta di un intervento serio e risolutivo. Negli ultimi mesi, inoltre, anche il consigliere circoscrizionale neoeletto Giancarlo Chirico ha raccolto le istanze dei cittadini e si è prodigato, attraverso diverse segnalazioni, affinché venisse affrontata questa problematica”. Lo afferma in una nota il Comitato pro Sambatello.

“Nonostante ciò, ad oggi, la situazione è rimasta sostanzialmente invariata, se non addirittura peggiorata. Il manto stradale presenta cedimenti, profonde voragini e pericolose irregolarità, in particolare in prossimità delle curve, che rappresentano un concreto pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni. In alcuni punti la carreggiata risulta talmente deteriorata da rendere difficoltoso e rischioso il transito specie ai carri funebri che hanno dimensioni partcolari”.

“A tutto questo si aggiunge la fitta vegetazione che ha ormai invaso la strada sia lateralmente che dall’alto, restringendo ulteriormente la carreggiata e rendendo difficoltoso persino l’accesso ai mezzi adibiti alla raccolta e allo svuotamento dei cassonetti dei rifiuti. Quello che dovrebbe essere un normale collegamento per raggiungere il cimitero è diventato, di fatto, un percorso che mette quotidianamente a dura prova chi è costretto a percorrerlo”.

“Il Comitato pro Sambatello precisa che non si tratta di una richiesta nata oggi in quanto Il Comitato ha sempre chiesto, nel corso degli anni e indipendentemente dalle amministrazioni in carica, un intervento radicale e definitivo su questa strada. Tuttavia, negli ultimi mesi, le condizioni sono ulteriormente peggiorate e la situazione ha ormai assunto carattere di vera emergenza. Ci chiediamo, pertanto, come sia possibile che una richiesta così ripetutamente avanzata dai cittadini continui a rimanere senza una risposta concreta. Se la musica e’ cambiata la si deve sentire anche nelle periferie!”.

“Non chiediamo interventi di facciata o soluzioni provvisorie: chiediamo che questa strada venga finalmente messa in sicurezza, che venga ripristinato il manto stradale e che venga effettuata una seria e completa pulizia della vegetazione. È una questione di sicurezza, di decoro e soprattutto di rispetto verso una comunità che utilizza quotidianamente questa arteria. La strada serve non soltanto gli abitanti di Sambatello e Diminniti, ma anche quelli delle zone limitrofe e tutti coloro che devono raggiungere il cimitero”.

“Il Comitato pro Sambatello, insieme ai cittadini e con il sostegno del consigliere circoscrizionale Giancarlo Chirico, continuerà a chiedere con forza che questa situazione venga affrontata e risolta. A questo punto non servono altre segnalazioni: serve un intervento. La sicurezza dei cittadini e la dignità dei luoghi non possono più essere rimandate”.