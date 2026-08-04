Reggio Calabria, spettacolare arrivo all’alba: il maestoso veliero Wind Surf entra in porto | FOTO E VIDEO

Un’imponente sagoma bianca, dominata da cinque altissimi alberi, ha attirato questa mattina l’attenzione di chi si trovava sul lungomare e nelle aree affacciate sullo Stretto. Intorno alle ore 6 di oggi, martedì 4 agosto, il prestigioso veliero da crociera Wind Surf ha fatto il suo ingresso nel porto di Reggio Calabria, regalando alla città uno scenario particolarmente suggestivo alle prime luci dell’alba. L’arrivo della nave rappresenta una presenza di grande fascino per lo scalo reggino, soprattutto per la particolare fisionomia del Wind Surf, molto diversa da quella delle tradizionali navi da crociera. Lo scafo dalle linee eleganti, gli alberi slanciati e il sistema di vele automatizzate conferiscono infatti all’unità l’aspetto di un grande veliero del passato, pur essendo dotata di tecnologie moderne e di servizi di alto livello. L’ingresso nello specchio d’acqua del porto ha offerto una nuova immagine della vocazione turistica e marittima di Reggio Calabria, città collocata lungo una delle rotte più affascinanti del Mediterraneo e affacciata sullo scenario naturale dello Stretto di Messina.

Wind Surf, uno dei più grandi velieri da crociera del mondo

Il Wind Surf è l’ammiraglia a vela della compagnia statunitense Windstar Cruises, specializzata in crociere di dimensioni contenute e itinerari caratterizzati da un’atmosfera più intima rispetto alle grandi navi utilizzate dal turismo di massa. La nave raggiunge una lunghezza complessiva di circa 187 metri, mentre la lunghezza alla linea di galleggiamento è di circa 162 metri. Ha una larghezza di 20 metri e una stazza lorda di 14.745 tonnellate. La capacità dichiarata dalla compagnia è di 342 ospiti, assistiti da circa 210 membri dell’equipaggio, un rapporto che consente un servizio particolarmente curato a bordo. Le dimensioni sono considerevoli per una nave dotata di vele, ma restano decisamente inferiori rispetto a quelle delle moderne unità da crociera capaci di trasportare diverse migliaia di persone. Questa caratteristica consente al Wind Surf di raggiungere porti, baie e destinazioni spesso non accessibili alle grandi navi.

Cinque alberi e sette vele controllate dal ponte di comando

L’elemento più riconoscibile del Wind Surf è costituito dai suoi cinque alberi, sui quali possono essere spiegate sette grandi vele triangolari. Il sistema velico è automatizzato e controllato direttamente dal ponte di comando, permettendo di aprire e richiudere le vele mediante dispositivi computerizzati e idraulici. La superficie velica complessiva è di circa 2.400-2.500 metri quadrati. Le vele possono affiancare la propulsione meccanica durante la navigazione, offrendo agli ospiti l’esperienza suggestiva di viaggiare sospinti anche dalla forza del vento.

Non si tratta, dunque, di una riproduzione storica o di un veliero utilizzato esclusivamente per finalità scenografiche. Il Wind Surf è una vera nave da crociera a propulsione mista, dotata di motori diesel-elettrici e di un apparato velico funzionante. La velocità di crociera si aggira generalmente tra i 10 e i 12 nodi, con la possibilità di raggiungere velocità superiori quando le condizioni del vento consentono di integrare efficacemente vele e motori.

La storia del Wind Surf, dal Club Med alla Windstar Cruises

La storia del veliero risale alla fine degli anni Ottanta. La nave venne costruita in Francia presso i cantieri di Le Havre, varata nel 1989 ed entrata in servizio nel 1990. Inizialmente era conosciuta con il nome di Club Med 1 e veniva impiegata per le crociere organizzate dal celebre gruppo turistico francese. Nel 1998 l’unità passò alla Windstar Cruises e assunse l’attuale nome di Wind Surf. Da allora è diventata una delle navi più rappresentative della compagnia e una delle unità a vela più facilmente riconoscibili nei porti del Mediterraneo e dei Caraibi. La nave batte bandiera delle Bahamas ed è stata sottoposta negli anni a diversi interventi di aggiornamento e rinnovamento. Uno degli ultimi importanti lavori di ammodernamento risale al 2019, quando furono rinnovati spazi comuni, cabine e servizi destinati ai passeggeri.

Una crociera di lusso con un’atmosfera da grande yacht

Nonostante le sue dimensioni, il Wind Surf viene presentato dalla compagnia come un grande sailing yacht, cioè uno yacht a vela destinato alle crociere. A bordo sono presenti 171 sistemazioni tra cabine e suite, tutte progettate per offrire un’esperienza più raccolta rispetto a quella delle grandi navi. Gli ospiti possono usufruire di ristoranti, lounge, piscina, centro benessere, palestra e spazi panoramici all’aperto. Tra le caratteristiche più particolari figura anche una piattaforma per gli sport acquatici, che può essere aperta quando la nave si trova all’ancora e quando le condizioni del mare e le normative locali lo permettono.

Dalla piattaforma è possibile accedere direttamente al mare e utilizzare attrezzature dedicate ad alcune attività acquatiche. È uno degli elementi che contraddistinguono la filosofia di viaggio della compagnia, orientata verso itinerari esclusivi e un contatto più diretto con il mare e con le destinazioni visitate.

L’arrivo del Wind Surf valorizza il porto e il turismo a Reggio Calabria

La presenza del Wind Surf nel porto di Reggio Calabria costituisce un’immagine significativa per la città e per il suo rapporto con il turismo crocieristico. Le dimensioni più contenute rispetto alle gigantesche navi contemporanee rendono questo tipo di unità particolarmente adatto agli scali che puntano su un’offerta turistica di qualità e sulla scoperta dei territori. Per i viaggiatori, l’approdo rappresenta l’occasione per conoscere Reggio Calabria, il suo lungomare, il centro storico, il Museo Archeologico Nazionale e i celebri Bronzi di Riace, oltre alle numerose località della provincia raggiungibili attraverso escursioni organizzate o visite individuali.

L’arrivo alle 6 del mattino, con il profilo del veliero stagliato tra il porto e le acque dello Stretto, ha intanto offerto uno spettacolo suggestivo. Per alcune ore, il Wind Surf diventa così uno dei protagonisti del panorama marittimo reggino, confermando ancora una volta il fascino esercitato dalle grandi navi che attraversano uno dei bracci di mare più celebri e scenografici del Mediterraneo.