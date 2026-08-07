Reggio Calabria sotto shock per la morte di Fabio Calabrò, tragedia sul lavoro a Rosalì

La notizia della morte improvvisa di Fabio Calabrò, tragicamente strappato alla vita in un doloroso incidente sul lavoro, ha gettato nello sconforto e nel dolore l’intera comunità di Reggio Calabria e della frazione di Rosalì. Un dramma che lascia un vuoto incolmabile e che stringe tutti i cittadini in un abbraccio di sincera vicinanza e cordoglio verso la famiglia Calabrò. A farsi interprete del profondo sentimento di sofferenza che sta attraversando il territorio è il Consigliere comunale Giuseppe De Biasi: “La perdita improvvisa e drammatica del nostro concittadino Fabio Calabrò ha scioccato ognuno di noi. Di fronte a una tragedia accaduta mentre svolgeva il proprio lavoro, le parole sembrano non bastare a colmare un dolore così immenso. In questo momento di sconforto, il mio pensiero e la mia più profonda vicinanza vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Rosalì, colpita al cuore da questo tragico evento”. Un impegno che va oltre il semplice cordoglio: il Consigliere De Biasi annuncia infatti la volontà di adoperarsi concretamente affinché la figura e la memoria di Fabio non vengano dimenticate.

“Sarà mia cura e mio dovere istituzionale, in qualità di Consigliere, fare in modo che il nome di Fabio rimanga impresso nella memoria collettiva della nostra città. Nelle prossime settimane sottoporrò al Sindaco e all’Amministrazione comunale una serie di iniziative e proposte concrete volte a rendergli il giusto omaggio e a tenere vivo il suo ricordo”.

Morte Fabio Calabrò, il cordoglio dell’Associazione Amici di Fatima

”Il Presidente, il Direttivo dell’Associazione Amici di Fatima e l’Assistente Spirituale, don Candiloro Simone Costarella, esprimono il più profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del caro Fabio Antonio Calabrò, socio dell’Associazione, venuto a mancare a seguito di un drammatico incidente sul lavoro”. Lo afferma in una nota l’Associazione Amici di Fatima.

“Fabio era un giovane stimato e benvoluto, che con semplicità, disponibilità e spirito di fraternità ha condiviso il cammino dell’Associazione, lasciando un ricordo indelebile in quanti lo hanno conosciuto. In questo momento di immenso dolore, l’intera Associazione si stringe con affetto attorno ai suoi familiari, assicurando la vicinanza nella preghiera e affidando Fabio all’infinita misericordia di Dio e alla materna intercessione della Madonna di Fatima”.

“La sua tragica scomparsa lascia un vuoto profondo nella nostra comunità associativa e richiama tutti a custodire il valore della vita e della dignità del lavoro, nella speranza cristiana della risurrezione. Alla famiglia Calabrò giungano le più sentite e sincere condoglianze da parte del Presidente, del Direttivo dell’Associazione Amici di Fatima, dell’Assistente Spirituale don Candiloro Simone Costarella e di tutti i soci”.