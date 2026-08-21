Reggio Calabria, solidarietà alla Parrocchia San Francesco: pacchi alimentari per 73 famiglie bisognose

Una nuova iniziativa di solidarietà a Reggio Calabria ha consentito di sostenere concretamente 73 famiglie bisognose del territorio. La donazione di generi alimentari è stata effettuata presso la Parrocchia San Francesco, che ha aperto le proprie porte ai volontari impegnati nella distribuzione dei pacchi destinati ai nuclei familiari censiti dalla stessa comunità parrocchiale. L’attività conferma l’impegno del Kiwanis Club Reghion 2007 anche durante il periodo estivo e nasce dalla collaborazione con l’Associazione “Fede, Speranza e Carità”, presieduta da Antonello Crucitti. Un intervento pensato per offrire un sostegno aggiuntivo alle persone che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica e sociale.

A spiegare il significato dell’iniziativa è stato il parroco Fra’ Gianluca Chilà, che ha definito l’intervento “come una distribuzione aggiuntiva di pacchi alimentari alle famiglie bisognose del territorio, quale segno giubilare nel centenario francescano”. La consegna dei generi alimentari si inserisce quindi anche nel percorso legato al centenario francescano, assumendo un valore non soltanto assistenziale ma anche simbolico per la comunità parrocchiale. L’iniziativa è stata promossa presso la Parrocchia San Francesco dal Kiwanis Club Reghion 2007, su impulso della Presidente Raffaella Crucitti, attraverso la collaborazione con l’Associazione “Fede, Speranza e Carità”. La Presidente del Club ha inoltre rivolto un ringraziamento all’associazione per la generosità dimostrata e, in particolare, al Presidente Antonello Crucitti per la sensibilità verso le cause benefiche e per l’attenzione alle persone più fragili, portata avanti con spirito di condivisione e slancio solidale.

Il Kiwanis e la rete tra le realtà del Terzo settore

Raffaella Crucitti ha sottolineato anche il ruolo che il Kiwanis intende svolgere sul territorio, evidenziando l’importanza della collaborazione tra associazioni e volontariato. “Il ruolo del Kiwanis – conclude la Presidente Crucitti – è quello di intercettare e soddisfare i bisogni emergenti dei bambini e moltiplicare l’impatto delle donazioni facendo “rete” fra i diversi attori del Terzo settore”.

Proprio il lavoro in rete ha caratterizzato l’intera giornata. Le diverse fasi della distribuzione dei pacchi alimentari sono state infatti gestite dai volontari della Parrocchia, dell’Associazione “Fede, Speranza e Carità” e del Kiwanis Club Reghion 2007. Per il Club erano presenti anche la Segretaria Anna Maria Reggio e le consigliere Cristina Palazzolo e Rosa Maria Gallelli. L’iniziativa ha così permesso di far arrivare un aiuto concreto a 73 famiglie del territorio reggino, attraverso una collaborazione tra realtà associative e parrocchiali che punta a rafforzare la capacità di risposta ai bisogni sociali emergenti e a sostenere le fasce più vulnerabili della comunità.