Reggio Calabria, si lavora alla nuova pianta organica: Polizia Locale, Hermes e sedi delle Circoscrizioni, le novità in Commissione

Si è svolta ieri a Palazzo San Giorgio la seduta della II Commissione consiliare, presieduta dal consigliere Emiliano Imbalzano, con l’audizione dell’assessore al Personale e al Decentramento Antonino Maiolino. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale sulle linee programmatiche e sulle azioni messe in campo dall’amministrazione Cannizzaro per quanto riguarda le risorse umane, l’assetto organizzativo dell’ente e la valorizzazione del ruolo delle circoscrizioni.

Nel corso della seduta, Maiolino ha sottolineato la rilevanza strategica del settore del personale per il funzionamento della macchina amministrativa, evidenziando come il comparto sia stato trovato ben organizzato, ma necessiti di nuove risorse ed energie per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze del territorio. In sintonia con il sindaco e con il direttore generale, l’amministrazione sta lavorando alla definizione di una nuova pianta organica e a una rimodulazione degli attuali settori, che assumeranno la denominazione di dipartimenti.

La revisione viene considerata necessaria sia in relazione al ruolo di Città Metropolitana assunto da Reggio Calabria, sia alla consistente mole di investimenti che l’ente è chiamato a gestire e ad attrarre. Nel nuovo assetto, il primo settore sarà quello relativo all’assessorato Risorse umane, organizzazione e servizi al cittadino, con l’obiettivo dichiarato di mettere il cittadino al centro dell’attività amministrativa.

Polizia Locale e Hermes, le novità

Tra le novità più rilevanti emerse durante la seduta c’è quella relativa alle assunzioni previste dal PIAO. In particolare, per i contratti di formazione e lavoro della Polizia Locale è prevista una procedura articolata su 7+7 unità, con possibilità di stabilizzazione. Alla scadenza di dicembre, ha annunciato Maiolino, si procederà alla stabilizzazione delle prime sette unità, mentre la stessa procedura verrà replicata per le successive sette alla scadenza dei relativi contratti nel 2027. Le procedure concorsuali già in corso verranno inoltre regolarmente concluse. L’amministrazione valuterà poi la possibilità di procedere a nuove immissioni in servizio laddove sussistano adeguati margini finanziari, proseguendo così il percorso di rafforzamento dell’organico dell’ente.

La commissione ha affrontato anche importanti questioni logistiche e organizzative legate al potenziamento dei servizi di prossimità. È stata formalmente revocata la delibera relativa alla collocazione della sede Hermes in via San Marco. Gli uffici troveranno invece una futura collocazione presso il Cedir, dove è prevista la creazione di uno sportello unico dei servizi al cittadino. L’assessorato sta inoltre valutando la fattibilità di attivare proprio al Cedir un servizio per l’emissione delle carte d’identità, con la possibilità di estendere l’attività anche alla giornata di sabato. Il nuovo servizio verrebbe affiancato alle attività già destinate all’erogazione dei servizi al cittadino, nell’ottica di rendere più accessibili le prestazioni dell’amministrazione.

Decentramento, individuato il personale per le circoscrizioni

Sul fronte del decentramento, il personale da destinare alle singole circoscrizioni è stato individuato attraverso i colloqui e le risposte all’avviso di mobilità interna rivolto ai dipendenti comunali. Le risorse individuate rappresentano un primo passo, ma secondo quanto emerso durante la commissione sarà necessario integrarle con ulteriori unità per garantire un funzionamento adeguato delle strutture periferiche. A questo proposito, l’assessore Maiolino ha proposto la convocazione di un nuovo tavolo con la commissione, con l’obiettivo di definire il fabbisogno ottimale di personale per ciascuna circoscrizione e individuare le ulteriori necessità organizzative.

A seguito della ricognizione effettuata, Maiolino ha fatto anche il punto sulla situazione dei locali destinati all’uso dei consiglieri circoscrizionali, escludendo quindi i siti utilizzati esclusivamente per l’erogazione dei servizi anagrafici e per il pubblico. Per la I Circoscrizione, gli spazi precedentemente individuati presso il Mercato coperto necessitano di interventi di sgombero e adeguamento. L’intenzione del settore è quindi individuare una sede diversa e idonea per le attività politico-istituzionali dei consiglieri. Al momento, i rappresentanti continuano a riunirsi a Palazzo San Giorgio.

Per la II Circoscrizione, la sede sarà collocata nei locali dell’ex circoscrizione di Reggio Campi, interessati da alcuni interventi di ripristino. La III Circoscrizione avrà invece sede nella struttura decentrata dell’ex circoscrizione di Catona. La IV Circoscrizione sarà ospitata nella sede del nuovo municipio di Pellaro, la cui inaugurazione è prevista entro l’anno. Per la V Circoscrizione, infine, è prevista la collocazione nei locali dell’ex ludoteca di via Torricelli Pescatori, salvo diverse determinazioni.

La seduta della II Commissione ha quindi delineato un quadro articolato di interventi che riguarda il personale comunale, la riorganizzazione interna dell’ente, il rafforzamento della Polizia Locale e il decentramento dei servizi. Al centro del percorso annunciato dall’amministrazione c’è la costruzione di una struttura organizzativa adeguata alle nuove responsabilità di Città Metropolitana e capace, allo stesso tempo, di avvicinare i servizi ai cittadini attraverso il potenziamento del Cedir e delle circoscrizioni.