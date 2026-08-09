Reggio Calabria, si chiude Balenando in Burrasca a Pellaro: Simonetta Musitano torna nella sua città per la prima volta da attrice

Il Balenando in Burrasca Festival si prepara a chiu Falcone dere la sua sezione estiva con un appuntamento particolarmente significativo per Reggio Calabria. Il gran finale sarà infatti affidato a Simonetta Musitano, voce reggina che, dopo aver conquistato palchi e programmi televisivi in tutta Italia, torna nella propria città per la prima volta da attrice. L’appuntamento è per martedì 11 agosto alle 21.30 all’Arena del Lungomare di Pellaro – Area Lega Navale, dove Musitano porterà in scena “Cerco solo divertimento”, il suo secondo spettacolo di stand up comedy.

Quello di martedì sarà un ritorno particolarmente significativo nella città natale dell’artista, dopo un percorso nazionale che l’ha portata tra gli interpreti di Propaganda Live e Comedy Central Live, oltre che sui palchi di un lungo tour in tutta Italia. Musitano torna a Reggio Calabria con uno spettacolo che, dietro un titolo apparentemente leggero, nasconde una domanda tutt’altro che frivola. “Cerco solo divertimento” è infatti una frase familiare, spesso pronunciata quasi con noncuranza quando non si vuole, o non si riesce, a dichiarare cosa si desidera realmente da una relazione. Una formula che può sembrare liberatoria ma che, in alcuni casi, può diventare il modo più semplice per evitare la responsabilità di costruire legami autentici, esporsi e chiedere reciprocità.

Simonetta Musitano porta proprio questa contraddizione sul palco attraverso la sua ironia, trasformando la dimensione personale in materia comica e allo stesso tempo in occasione di riflessione. Dietro la presunta libertà del “non cerco niente di serio” possono infatti nascondersi l’iperindipendenza emotiva, la paura della vulnerabilità e la difficoltà di vivere relazioni sane. Lo spettacolo parte dall’esperienza personale dell’artista e da quella particolare condizione di essere spesso percepita come una “pecora nera”, fuori dagli schemi, dalle aspettative e dai modelli sociali dominanti. Una comicità che non cerca di rassicurare, ma di mettere in discussione, con intelligenza e ironia, ciò che spesso viene dato per scontato.

Lunedì 10 agosto il festival tra mito e parola scenica

Prima del gran finale, lunedì 10 agosto, il Balenando in Burrasca Festival propone una doppia serata capace di attraversare due differenti forme della narrazione, dal mito alla parola scenica. Alle 19.00 spazio al Teatro Ragazze/i con “Mata e Grifone, il mito del Gigante e della Gigantessa”, una delle più affascinanti leggende legate all’identità e all’immaginario dell’area dello Stretto. Con Mariapia Rizzo e Stefano Cutrupi, per la regia di Roberto Zorn Bonaventura e la produzione del Teatro dei 3 Mestieri, lo spettacolo racconta in chiave poetica la celebre leggenda dei due giganti e la nascita di un amore capace di oltrepassare le differenze.

Alle 21.30 sarà invece la volta di Renata Falcone con “Di sola andata”, accompagnata dalle musiche dal vivo di Domenico Bucarelli e dall’assistenza tecnica di Carmelo Vazzana. Liberamente tratto dalle Eroidi di Ovidio, lo spettacolo narra attraverso sei lettere le vicende di sei figure femminili: Penelope, Arianna, Briseide, Elena, Medea e Didone.

Donne profondamente diverse tra loro ma accomunate dalla solitudine e dall’abbandono dei propri uomini, lontani o incapaci di comprendere la complessità di compagne che sono, allo stesso tempo, schiave e regine. Una lettura scenica in musica nella quale l’elemento sonoro accompagna e scandisce la parola. Attraverso le lettere, la voce narrante conduce il pubblico a riflettere sulla responsabilità nelle relazioni, sul cambiamento, sulla passione dell’adolescenza e sull’attesa della maturità.

Gli appuntamenti all’Arena del Lungomare di Pellaro

Tutti gli appuntamenti della chiusura estiva del festival si svolgeranno all’Arena del Lungomare di Pellaro – Area Lega Navale. Lunedì 10 agosto, alle 19.00, andrà in scena “Mata e Grifone”, mentre alle 21.30 sarà la volta di “Di sola andata”. Martedì 11 agosto, sempre alle 21.30, Simonetta Musitano chiuderà la parte estiva del festival con “Cerco solo divertimento”.

Balenando in Burrasca Festival, giunto all’ottava edizione, è organizzato da Adexo aps. È un’iniziativa promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2026: cultura diffusa”, con il sostegno del Fondo nazionale per lo Spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e con il cofinanziamento di risorse POC 2014/2020 – Az. 6.8.3.

Il progetto coinvolge inoltre una rete di enti e istituzioni locali e nazionali composta da Fondazione Fameli Tresca, associazione Itaca, Istituto Comprensivo Statale “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto”, Pro Loco Reggio Sud, Lega Navale Italiana sezione Reggio sud, Calabria Dietro le Quinte, associazione Patta Cat House, Antigone Osservatorio sulla ndrangheta, associazione Scampoli e associazione Ecopoiesis.