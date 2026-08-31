Reggio Calabria, “Sensazioni Emergenti” rilancia il viaggio tra cultura, memoria e salute

“Dallo scorso febbraio abbiamo dato vita a un ricco itinerario di incontri culturali e divulgativi, guidati dalla voglia di valorizzare la memoria del nostro territorio e grandi figure della letteratura. Ecco le tappe che abbiamo percorso insieme: Febbraio: Inaugurazione con l’evento musicale Viaggio nel tempo presso Profili Shopping (via Reggio Campi). Marzo: Approfondimento con Il processo giuridico fra accusa e difesa a Giovanni Pascoli. Aprile: Intensa memoria poetica dedicata ad Alda Merini. Giugno: Incontro sull’opera e la vita dello scrittore Leonida Repaci A questi appuntamenti culturali abbiamo affiancato importanti momenti di divulgazione sulla salute e l’alimentazione, curati dal nutrizionista Dr. Giuseppe Chindemi“. È quanto dichiarato da Domenico Nava, presidente di Associazione culturale “Sensazioni Emergenti“.

I prossimi appuntamenti: Settembre – Dicembre

“Il nostro viaggio continua nei prossimi mesi con un programma imperdibile alternando nuovi incontri su salute ed alimentazione curati dal Dr. Giuseppe Chindemi.

Settembre: Cinema La Pergola e Istituto delle Immacolatine: Un focus sulla storia locale e sulla salvaguardia di un bene architettonico destinato a nuova vita.

Ottobre: Fortunato Seminara: Un omaggio alla memoria del celebre scrittore calabrese di Maropati RC.

Novembre: Amedeo Modigliani: Un viaggio nell’arte e nella figura del grande pittore e la belle Epoque.

Dicembre: I magazzini di via Reggio Campi: Chiusura dedicata a Polvere di storia, un tuffo nostalgico tra i ricordi e le vetrine di un tempo.

Come partecipare: gli eventi sono riservati ai soci. Chi desidera associarsi o ricevere maggiori informazioni sui singoli appuntamenti può contattarci in privato o chiedere dettagli in sede. Vi aspettiamo!“.