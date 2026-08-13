Reggio Calabria, Sambatello esasperata dai continui guasti Telecom: “nel 2026 ancora senza una connessione adeguata”

A Sambatello, frazione collinare di Reggio Calabria, cresce il malcontento per i continui disservizi che interessano la linea telefonica Telecom Italia. Secondo quanto denunciato da Renzo Pellicano del Co.pro. Sambatello, insieme alla comunità locale, i guasti sarebbero diventati ormai una costante, con problemi che si ripresentano a distanza di appena 15-20 giorni o, al massimo, nell’arco di un mese. Una situazione che rende frequentemente difficoltoso, e in alcuni casi addirittura impossibile, effettuare telefonate dalla linea fissa. Disservizi ripetuti che, sottolineano i residenti, non possono più essere considerati episodi isolati, ma rappresentano una criticità strutturale che si trascina da tempo e per la quale viene chiesta una soluzione definitiva.

I disagi maggiori per gli anziani che dipendono ancora dal telefono fisso

A subire maggiormente le conseguenze dei guasti telefonici a Sambatello sono soprattutto le persone anziane. Molti residenti, infatti, non hanno particolare dimestichezza con smartphone e telefoni cellulari e continuano a utilizzare la linea telefonica fissa come principale strumento di comunicazione. Il telefono rappresenta per loro un collegamento fondamentale con familiari, medici e servizi e, proprio per questo motivo, un’interruzione prolungata della linea può trasformarsi in un problema particolarmente serio. La comunità evidenzia quindi come l’affidabilità del servizio non possa essere considerata soltanto una questione di comodità, ma debba essere valutata anche sotto il profilo della sicurezza e dell’accessibilità dei servizi essenziali.

Sambatello ancora senza una fibra ottica adeguata nel 2026

Le criticità, tuttavia, non riguardano esclusivamente il servizio telefonico. A Sambatello viene denunciata anche l’assenza, ancora nel 2026, di una connessione in fibra ottica adeguata alle esigenze della popolazione. I cittadini sarebbero costretti a utilizzare una rete ritenuta ormai obsoleta e insufficiente, caratterizzata da frequenti problemi di navigazione, lentezza e instabilità della connessione. In un’epoca nella quale gran parte delle attività quotidiane, dal lavoro allo studio fino all’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione, passa attraverso internet, la mancanza di una connessione veloce e stabile viene considerata dalla comunità un limite sempre più pesante. Una situazione che rischia di ampliare ulteriormente il divario digitale tra le aree maggiormente servite e le frazioni periferiche del territorio reggino.

“Internet e telefono sono servizi essenziali, non privilegi”

Dal territorio arriva quindi un appello affinché le problematiche vengano affrontate in maniera strutturale. Una connessione internet efficiente e una linea telefonica stabile, viene sottolineato, non possono più essere considerate un privilegio ma rappresentano ormai servizi essenziali per cittadini, famiglie e attività. Sono difficoltà che, secondo la denuncia, vanno avanti ormai da anni e che necessitano di un intervento capace di andare oltre le riparazioni temporanee effettuate in occasione dei singoli guasti. L’obiettivo indicato dalla comunità è quello di garantire finalmente un’infrastruttura tecnologica moderna e affidabile, in grado di assicurare continuità sia al servizio telefonico sia alla navigazione internet.

L’appello di Renzo Pellicano e della comunità: “Sambatello non può rimanere indietro”

Renzo Pellicano del Co.pro. Sambatello e l’intera comunità chiedono quindi che “chi di competenza intervenga affinché Sambatello possa avere finalmente ciò che dovrebbe essere normale nel 2026: una linea telefonica stabile, un servizio efficiente e una connessione internet moderna e adeguata alle esigenze dei cittadini”. Un appello che si conclude con un messaggio netto rivolto agli enti e ai soggetti competenti: “La tecnologia va avanti. Sambatello non può continuare a rimanere indietro”. Una richiesta che punta a riportare al centro il tema della connettività nelle periferie di Reggio Calabria, affinché anche i residenti delle frazioni possano usufruire degli stessi standard di comunicazione e accesso alla rete ormai indispensabili nella vita quotidiana.