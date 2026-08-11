Reggio Calabria, Rosali senz’acqua. La protesta dei residenti: “le bollette continuano ad arrivare”

Ancora problemi con l’erogazione dell’acqua a Reggio Calabria. Questa volta la segnalazione arriva da Rosali, frazione della zona nord della città, dove alcuni residenti denunciano una situazione di forte disagio legata alla carenza idrica. A rivolgersi alla nostra redazione è un lettore che racconta le difficoltà vissute dalla popolazione e chiede un intervento tempestivo per ripristinare un servizio considerato essenziale, soprattutto nel pieno del periodo estivo. La questione diventa particolarmente sentita proprio in queste settimane, quando le esigenze quotidiane delle famiglie aumentano e qualsiasi interruzione o insufficienza nella disponibilità di acqua nelle abitazioni può provocare conseguenze pesanti. I cittadini chiedono quindi di conoscere le ragioni dei disservizi e, soprattutto, quali interventi siano previsti per riportare l’erogazione alla normalità.

La protesta da Rosali: “Senz’acqua, ma le bollette continuano ad arrivare”

Il lettore mette soprattutto in evidenza il contrasto tra i problemi nell’erogazione del servizio e il pagamento delle fatture, chiedendo risposte al gestore del servizio idrico e all’amministrazione comunale. Di seguito riportiamo integralmente la sua segnalazione: “Rosali senz’acqua, ma le bollette continuano ad arrivare. È la situazione denunciata dai cittadini della frazione, esasperati dai continui disagi legati alla carenza idrica. Nonostante il regolare pagamento delle fatture, l’acqua continua a mancare, creando difficoltà soprattutto alle famiglie, agli anziani e alle attività che hanno bisogno di un servizio essenziale e continuo. Da qui l’appello dei residenti al gestore del servizio idrico e al primo cittadino, affinché venga affrontata con urgenza una situazione che, con le alte temperature di questi giorni, diventa ancora più difficile da sostenere. I cittadini chiedono risposte chiare, interventi tempestivi e soprattutto la garanzia di un servizio adeguato a fronte di un bene per il quale, ricordano, le bollette arrivano regolarmente”.

Emergenza acqua a Rosali, i residenti chiedono risposte e interventi

La segnalazione riporta dunque al centro il tema della continuità del servizio idrico a Reggio Calabria e delle difficoltà che possono verificarsi nelle frazioni e nelle aree periferiche della città. Per chi vive quotidianamente il problema, la priorità è ottenere informazioni precise sulle cause della mancanza d’acqua a Rosali, sui tempi necessari per il superamento dei disagi e sugli eventuali interventi programmati sulla rete. L’appello dei residenti è rivolto sia al gestore del servizio idrico sia al Comune di Reggio Calabria, affinché venga verificata la situazione e siano adottate le misure necessarie a garantire un’erogazione adeguata. Una richiesta che assume ancora maggiore urgenza nel mese di agosto, quando le temperature elevate rendono la disponibilità continua dell’acqua particolarmente importante per le normali esigenze domestiche.

Acqua a Reggio Calabria, il nodo dei disservizi nelle frazioni

La vicenda di Rosali si inserisce nel più ampio tema dell’efficienza della rete e della regolarità dell’approvvigionamento idrico a Reggio Calabria. Al di là delle cause specifiche del problema segnalato, che dovranno essere chiarite dagli enti competenti, la richiesta proveniente dal territorio è quella di avere un servizio il più possibile stabile e una comunicazione tempestiva in presenza di guasti, riduzioni della portata o interruzioni. I cittadini attendono adesso una risposta alla segnalazione e indicazioni concrete sull’evoluzione della situazione. Il punto sollevato dal lettore è molto chiaro: a fronte del regolare pagamento delle bollette dell’acqua, i residenti chiedono che sia assicurato un servizio adeguato e che eventuali criticità vengano affrontate rapidamente, soprattutto durante le giornate più calde dell’estate.