Reggio Calabria, riparte la rassegna “Calabria d’Autore”: cultura e ambiente alla stazione Santa Caterina

La Stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina torna a essere protagonista della vita culturale cittadina con la nuova edizione della rassegna “Calabria d’Autore”, in programma dal 20 settembre al 4 dicembre 2026. Il cartellone proporrà incontri con scrittori, spettacoli musicali, approfondimenti storici, momenti dedicati alla gastronomia e iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e della mobilità sostenibile.

Da molti anni la stazione di Santa Caterina rappresenta uno dei luoghi più dinamici del territorio sotto il profilo sociale e culturale. Anche nel corso del 2026 si prevede di superare le novanta iniziative, confermando il ruolo di questo spazio come punto di riferimento per la partecipazione e la crescita culturale di Reggio Calabria.

Calabria d’Autore 2026 si apre nel ricordo di Mia Martini

La rassegna conserverà il suo tradizionale format domenicale e prenderà il via il 20 settembre, data scelta per ricordare Mia Martini, nata proprio il 20 settembre 1947. L’appuntamento inaugurale si svolgerà alle 18:30 con Nino Romeo, patron del Premio Mia Martini, e con la Scuola di musica Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Sergio Romeo.

La prima parte del programma si concluderà il 4 dicembre 2026, prima dell’avvio del consueto cartellone natalizio. Tra gli appuntamenti delle festività è prevista anche la ventesima edizione della Maxitombolata benefica, che si svolgerà nell’auditorium del Santuario di Sant’Antonio, nel cuore della storia reggina.

Cambiamento climatico e riforestazione al centro del 4 ottobre

Uno degli appuntamenti più significativi si terrà il 4 ottobre, in occasione della ricorrenza di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. La giornata sarà dedicata alla sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e sulle conseguenze delle temperature estreme registrate durante l’estate.

Alle 9:30 è prevista una camminata sulla collina di Pentimele, organizzata insieme al CAI Aspromonte e ad altre associazioni. L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni sulla necessità di avviare un vasto piano di piantumazione di nuovi alberi, considerato essenziale per migliorare la qualità ambientale e costruire un futuro più sostenibile.

La giornata proseguirà alle 18:30 alla Stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina con l’incontro dedicato alla rigenerazione urbana e alla fruibilità quotidiana, dal titolo “Reggio Calabria: una città della mobilità verde a consumo di suolo zero”. Interverranno l’ingegnere Francesco Suraci, il professore e ingegnere Alberto Ziparo e il presidente del CAI Aspromonte Gianni Posillipo.

Show cooking, libri e storia nel programma di ottobre

Domenica 11 ottobre, alle 18:30, spazio allo show cooking “La prima colazione tra dolce e salato”, condotto dal maestro food innovator Paolo Caridi. Un incontro pensato per approfondire sapori, tecniche e nuove interpretazioni di uno dei momenti più importanti della giornata.

Il 18 ottobre, sempre alle 18:30, sarà presentato “Ca’lura” di Saverio Gangemi, pubblicato da Rubbettino. Domenica 25 ottobre, alle 18:00, si terrà invece “In diretta con la vita”, un incontro dedicato alla cultura, alla riflessione e al dialogo con l’autore Giuseppe Serranò. Relazionerà Vincenzo Crupi, con la partecipazione e la recitazione di Anna Rita Fadda.

Gli appuntamenti di novembre tra memoria, musica e identità

Il programma proseguirà domenica 8 novembre, alle 18:00, con l’incontro “Il dramma dei fratelli”, affidato al professor Daniele Castrizio.

Per domenica 15 novembre, alle 18:00, è previsto l’appuntamento “Non escludo il ritorno”, dedicato a Franco Califano. L’iniziativa, che potrebbe svolgersi al Circolo Tennis Rocco Polimeni insieme ai Lions, vedrà protagonisti Fulvio Dascola, con il progetto Soundstories, Sebino Bellini e la Scuola di musica Giuseppe Verdi diretta dal maestro Sergio Romeo.

Domenica 22 novembre, alle 18:00, sarà la volta di “Oltre la tornanza”, con Paolo e Antonino Bolano, che dialogheranno con il dottor Vincenzo Montemurro.

Chiusura con “Tutto Totò” e la nuova tessera 2027

La prima parte della rassegna Calabria d’Autore 2026 terminerà venerdì 4 dicembre, alle 18:00, con l’appuntamento “Tutto Totò”, dedicato all’indimenticabile principe della risata. Nel corso della serata sarà inoltre presentata la nuova tessera associativa per il 2027.

Il calendario conferma così la volontà di trasformare la Stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina in uno spazio aperto alla città, capace di unire cultura, ambiente, memoria, musica e partecipazione sociale.