Reggio Calabria, rifiuti non raccolti da 20 giorni a Gallico Marina: la denuncia di un cittadino

Una nuova segnalazione sul fronte della raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria arriva da Gallico Marina, nella zona nord della città. A rivolgersi alla redazione di StrettoWeb è un cittadino residente in via Pergole, che denuncia il mancato ritiro della spazzatura da ormai 20 giorni. Secondo quanto riferito dal lettore, la situazione si trascina quindi da quasi tre settimane, con inevitabili disagi per chi vive nella zona. Una problematica che, soprattutto nel pieno della stagione estiva e con le temperature elevate, rischia di diventare particolarmente pesante per i residenti.

“La spazzatura non viene ritirata da 20 giorni”

Il cittadino ha deciso di rivolgersi direttamente a StrettoWeb per chiedere che venga data visibilità alla situazione e sollecitare un intervento. Il messaggio inviato alla redazione è molto chiaro: “Salve via pergole gallico marina sono 20 giorni che la spazzatura non viene ritirata , per favore aiutateci almeno voi dando risalto alla notizia”. Una richiesta d’aiuto che fotografa il disagio percepito dai residenti di via Pergole a Gallico Marina, costretti a convivere, secondo la segnalazione, con una raccolta che non sarebbe stata effettuata regolarmente per un periodo particolarmente lungo.

Gallico Marina, residenti chiedono un intervento sulla raccolta dei rifiuti

La presenza prolungata di rifiuti non raccolti può determinare problemi non soltanto sotto il profilo del decoro urbano, ma anche per quanto riguarda cattivi odori e condizioni igieniche, soprattutto durante le giornate più calde. Da qui l’appello del cittadino affinché la situazione venga presa in considerazione e si possa procedere al più presto con il ritiro della spazzatura in via Pergole. La speranza dei residenti è che la segnalazione possa contribuire ad accelerare un intervento e a riportare la raccolta alla normalità in questa zona di Gallico Marina.

Reggio Calabria, l’appello del lettore di StrettoWeb

La segnalazione rappresenta ancora una volta il ruolo dei cittadini nel portare all’attenzione pubblica le criticità presenti nei quartieri di Reggio Calabria. In questo caso la richiesta è semplice e immediata: ripristinare il servizio e rimuovere i rifiuti che, stando a quanto denunciato dal lettore, attendono di essere raccolti ormai da 20 giorni. StrettoWeb dà spazio all’appello del residente, in attesa che la situazione denunciata in via Pergole a Gallico Marina possa trovare una soluzione e che il servizio di raccolta venga effettuato con regolarità.