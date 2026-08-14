Reggio Calabria, rifiuti non raccolti da 10 giorni in via Reggio Campi: “topi, gatti e puzza insopportabile con questo caldo”

“Sono un abitante di Via Reggio Campi Rione G. Vorrei ancora una volta segnalare tramite la Vostra Gentilissima Redazione, che non siamo da terzo mondo, visto che facciamo parte del centro storico. La spazzatura la paghiamo regolarmente è abbiamo il santo diritto che vengano a ritirarla . Da circa 10 giorni questo non sta avvenendo. Perchè la CASTORE non lo fa.? Si notano topi quanto ai gatti. Mi dispiace. Ma Cannizzaro deve provvedere perchè non si può andare avanti cosi. Sono giornate calde e si sprigiona una puzza insopportabile. Che vengano presi dei provvedimenti. Grazie”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb.