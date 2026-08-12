Reggio Calabria, rifiuti da oltre una settimana e perdita d’acqua a Gallico: la segnalazione di un lettore | FOTO

Una nuova segnalazione sulle condizioni di alcune strade periferiche di Reggio Calabria arriva alla redazione di StrettoWeb. A scrivere è il lettore Rocco Basile, che denuncia una situazione di disagio in via dell’Urbe 52, a Gallico, dove, secondo quanto riferito, i rifiuti non verrebbero raccolti da oltre una settimana. La presenza prolungata della spazzatura lungo la strada sta creando inevitabili disagi ai residenti, soprattutto in piena estate, quando le alte temperature possono aggravare i problemi legati a cattivi odori e condizioni igieniche. Il cittadino chiede quindi un intervento per il ripristino del servizio e la rimozione dei rifiuti accumulati.

Perdita d’acqua in via dell’Urbe, il timore di un pantano

Alla problematica della mancata raccolta dei rifiuti si aggiunge anche una perdita d’acqua segnalata proprio di fronte alla zona interessata. Basile teme che, qualora la fuoriuscita dovesse aumentare, la quantità di acqua presente sulla carreggiata possa diventare più consistente e creare un vero e proprio pantano. “Buongiorno, sono Basile Rocco. Volevo segnalare la spazzatura da più di una settimana non raccolta e la perdita d’acqua di fronte, così quando inizierà ad aumentare ci sarà un pantano. Grazie”, scrive il lettore alla redazione, indicando come luogo della segnalazione via dell’Urbe 52, Gallico.

La richiesta di intervento dei residenti

La segnalazione punta dunque l’attenzione su due criticità che interessano la stessa area di Gallico: da una parte i cumuli di rifiuti, dall’altra la dispersione d’acqua sulla strada. Una situazione per la quale viene sollecitato un intervento degli uffici e dei servizi competenti, così da evitare un ulteriore peggioramento delle condizioni della zona e restituire decoro e piena fruibilità alla strada.