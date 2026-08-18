Reggio Calabria, rifiuti abbandonati accanto al cimitero di Condera: la denuncia di un lettore | VIDEO

Una nuova segnalazione arriva alla redazione di StrettoWeb da parte di un cittadino di Reggio Calabria, che denuncia la presenza di rifiuti abbandonati nella zona del cimitero di Condera, proprio accanto all’isola ecologica. La situazione descritta dal lettore restituisce l’immagine di un’area fortemente degradata, con materiale lasciato ai margini della zona di raccolta e un problema che, secondo quanto riferito, richiederebbe interventi più incisivi sia sul fronte dei controlli sia su quello dell’organizzazione del servizio.

La segnalazione del lettore di StrettoWeb

Il cittadino affida a StrettoWeb il proprio sfogo, puntando il dito contro chi abbandona i rifiuti e chiedendo l’installazione di strumenti di videosorveglianza per individuare i responsabili.“Ecco come si presenta la zona del cimitero di Condera proprio accanto all’isola ecologica. Una discarica a cielo aperto…la gente non ha ritegno, sicuramente seccandosi di fare la fila per portarla alla discarica. Credo che servano urgentemente le telecamere proprio in questi punti ed appena si scopre il colpevole, oltre a colpirlo con una multa bella salata o denuncia, metterlo a pulire personalmente.” Parole dure, che evidenziano soprattutto la richiesta di un maggiore presidio del territorio e di sanzioni più severe nei confronti di chi contribuisce al degrado urbano.

La richiesta di più punti per la raccolta dei rifiuti ingombranti

La segnalazione non si limita però alla denuncia degli abbandoni. Il lettore propone anche una diversa organizzazione della raccolta dei rifiuti ingombranti, ritenendo insufficiente la presenza di un solo punto di conferimento per una città estesa come Reggio Calabria. “La gente non imparerà mai, quindi bisogna trovare una soluzione adeguata. Forse bisognerebbe anche trovare altri punti di raccolta rifiuti ingombranti, un unico punto è troppo poco…almeno una a zona (sud, nord e centro), per poter smistare. Confido nel nuovo sindaco affinché trovi una vera e duratura soluzione. Grazie”. L’idea avanzata è quindi quella di distribuire il servizio su più aree della città, con almeno un punto dedicato a nord, centro e sud, così da rendere più semplice il conferimento e ridurre disagi e attese.

Degrado urbano e controlli, il nodo della videosorveglianza

Tra le richieste più nette contenute nella segnalazione c’è quella relativa all’installazione di telecamere nei punti maggiormente esposti all’abbandono illecito dei rifiuti. Secondo il cittadino, la videosorveglianza potrebbe rappresentare uno strumento utile non solo per individuare i responsabili, ma anche per esercitare una funzione deterrente in aree che rischiano di trasformarsi ciclicamente in discariche abusive. Il tema degli abbandoni indiscriminati resta particolarmente sensibile perché coinvolge contemporaneamente decoro urbano, igiene, sicurezza e qualità della vita dei residenti.

L’appello per una soluzione duratura a Reggio Calabria

La segnalazione arrivata a StrettoWeb si chiude con un appello rivolto all’amministrazione comunale affinché venga individuata una soluzione strutturale e non soltanto emergenziale. Il caso di Condera riporta così al centro dell’attenzione il tema della gestione dei rifiuti ingombranti e del contrasto alle condotte incivili. Da una parte emerge la responsabilità individuale di chi abbandona materiale fuori dagli spazi consentiti, dall’altra la richiesta di servizi più capillari e facilmente accessibili per evitare che situazioni analoghe continuino a ripetersi. La voce del lettore di StrettoWeb chiede dunque un intervento su entrambi i fronti: più controlli e sanzioni per chi sporca, ma anche un’organizzazione della raccolta capace di offrire maggiori possibilità di conferimento ai cittadini di Reggio Calabria.