Reggio Calabria ricorda Enzo Ferrari a 38 anni dalla morte: l’omaggio dello Scuderia Ferrari Club

A 38 anni dalla morte di Enzo Ferrari, Reggio Calabria rinnova il proprio omaggio a una delle figure italiane più iconiche della storia dell’automobilismo. Il 14 agosto 1988 si spegneva il fondatore della Ferrari, la casa automobilistica divenuta nel tempo uno dei simboli italiani più conosciuti nel mondo. Anche quest’anno lo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria ha voluto ricordare il “Drake” con un momento commemorativo particolarmente sentito, celebrato davanti alla stele di marmo collocata in Piazza Enzo Ferrari, nella zona di Pentimele.

Lo Scuderia Ferrari Club RC, fondato nel 2015 e particolarmente attivo a livello nazionale ed europeo, ha rinnovato così una tradizione che si ripete ogni anno nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Enzo Ferrari. Alla commemorazione hanno partecipato alcuni membri del club reggino e del Club Aremes RC, in una cornice resa ancora più suggestiva dalla presenza di due Ferrari stradali, schierate idealmente accanto al monumento dedicato al fondatore della Casa di Maranello.

La stele davanti alla quale si è svolto il ricordo ha a sua volta un significato particolare per la storia dell’automobilismo reggino. Il monumento venne infatti posato il 17 settembre 2017 proprio dallo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria insieme al compianto Lillo Cavallo, presidente onorario del club e figura di primo piano dell’automobilismo calabrese.

La stele voluta anche da Lillo Cavallo

Cavallo coltivava sin dalla fine degli anni Ottanta il desiderio di dedicare una strada o una piazza a Enzo Ferrari, rendendo permanente anche a Reggio Calabria il ricordo del leggendario costruttore modenese. Quel progetto si concretizzò molti anni dopo proprio attraverso la stele collocata a Pentimele, diventata nel tempo il punto di riferimento per le commemorazioni organizzate dal sodalizio reggino.

Lo spirito dell’iniziativa di oggi è stato sottolineato dal Direttore Operativo degli Scuderia Ferrari Club Mauro Apicella, reggino e insignito del Premio San Giorgio d’Oro nel 2023, e dal presidente dello Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria, Natale Romeo. Insieme agli altri partecipanti hanno reso omaggio alla figura di Enzo Ferrari, richiamando il valore sportivo e simbolico di un uomo la cui eredità continua a rappresentare un punto di riferimento per generazioni di appassionati.

La commemorazione è stata anche l’occasione per rinnovare il forte legame dei tifosi reggini con le vicende agonistiche della Scuderia Ferrari. Il club continua infatti a seguire con grande partecipazione la stagione di Formula 1 2026, nella quale la Casa di Maranello è ancora in corsa per un risultato importante. A quasi quattro decenni dalla scomparsa del suo fondatore, il nome di Enzo Ferrari continua così a essere celebrato anche a Reggio Calabria, dove il monumento di Pentimele rappresenta non soltanto un luogo della memoria, ma anche il simbolo di una passione automobilistica che continua a coinvolgere club, appassionati e nuove generazioni.