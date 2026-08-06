Reggio Calabria, ratti e cumuli di rifiuti ad Archi: l’allarme dei residenti in via Torrente Scaccioti | FOTO E VIDEO

“Buongiorno, segnalo che nelle strade di via torrente Scaccioti, ad Archi, a partire dal tramonto diversi ratti si aggirano nel territorio, causando difficoltà a poter anche solo camminare per strada. Tale situazione di assoluto degrado, che nelle ultime settimane è peggiorata, non è solo indice di sporcizia ma potrebbe diventare una possibile causa di malattie pericolose. Si tratta infatti di ratti molto grandi (come potete vedere dal video in allegato). A mio avviso occorre sia pulire i cumuli di immondizia che sono fermi lì da anni (si veda una delle foto in allegato) sia provvedere con un disboscamento e contestuale disinfestazione del vallone Scaccioti (si vede altra foto in allegato), attività che non viene fatta da diversi anni. Ho scritto mesi fa un whatsapp alla ditta Ecologia Oggi ma non ho mai ricevuto risposta. La presente è indirizzata a tutti i possibili soggetti coinvolti. Vi prego di intervenire con la massima urgenza. Saluti Carmelo Passalacqua, da via torrente Scaccioti n. 19”. E’ questa la richiesta di aiuto inviata da un cittadino di Reggio Calabria alla Redazione di StrettoWeb. Il cittadino chiede attenzione nella zona affinchè si possa provvedere a pulire i cumuli di rifiuti ed effettuare una disinfestazione del vallone Scaccioti.