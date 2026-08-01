Reggio Calabria, quattro denunce in un giorno: due incidenti causati in stato di ebbrezza

Nella sola giornata di ieri, la Polizia Locale di Reggio Calabria, ha denunciato 4 persone; due cittadini sono stati deferiti perché avevano causato due distinti incidenti guidando in stato di ebbrezza alcolica, e due per occupazione abusiva di un immobile pubblico. Le attività, che si inquadrano nel piano di rafforzamento dei controlli sul territorio, sono il frutto di un’azione capillare che impatta le esigenze della città in un periodo particolarmente complesso per la sicurezza stradale e per la difesa del patrimonio pubblico immobiliare.

Il periodo estivo è, statisticamente, quello più a rischio per la sicurezza stradale; parimenti, nella stagione estiva, si assiste ad un aumento esponenziale dei reati predatori contro il patrimonio pubblico. A tal proposito la Polizia Locale sta implementando numerosi servizi finalizzati alla prevenzione della incidentalità e delle occupazioni abusive. Da ultimo, come detto, due perone sono state denunciate perché sorpresi, dopo aver causato sinistri stradali con lesioni, in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolici di molto superiore ai limiti di legge.

Per i due è scattato anche il ritirò della patente di guida finalizzato alla sospensione che sarà disposta dalla prefettura. A seguito di altra operazione svolta in una frazione montana del territorio comunale, due persone sono state denunciate per invasione ed occupazione aggravata di un immobile di proprietà del Comune destinato all’edilizia residenziale pubblica. I due sono stati altresì segnalati agli uffici amministrativi per i provvedimenti di sgombero. Vertendo i procedimenti nella fase delle indagini preliminari vige per gli indagati la presunzione di innocenza.