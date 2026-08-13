Reggio Calabria, quando e dove le società sportive potranno utilizzare le palestre delle scuole: comunicati gli orari | ELENCO

Il Comune di Reggio Calabria ha aperto i termini per la presentazione delle domande relative alla concessione in uso temporaneo delle palestre scolastiche comunali per la stagione sportiva 2026/2027. Gli spazi potranno essere utilizzati in orario extrascolastico, compatibilmente con le esigenze delle attività didattiche e sportive delle scuole, con decorrenza indicativa dal 1° settembre 2026 al 31 maggio 2027.

In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Comune rende noto che “sono aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione in uso temporaneo (di seguito concessione) per la stagione sportiva 2026/2027 delle Palestre Scolastiche (di seguito Impianti) di proprietà comunale, con decorrenza indicativa dal 1° settembre 2026 e fino al 31 maggio 2027, in orario extrascolastico e compatibilmente con le esigenze delle attività didattiche e sportive della scuola, ai sensi del Regolamento di cui al DPR 10 ottobre 1996 n. 567 “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, di seguito elencate:”

Le palestre comunali disponibili e le fasce orarie

Questo l’elenco:

Palestra Principe di Piemonte Istituto Comprensivo: I.C. “Vitrioli-Principe di Piemonte-Galileo Galilei-Pascoli” Fascia oraria: dal lunedì al sabato dalle ore 18:00 in poi

Palestra De Gasperi Istituto Comprensivo: I.C. “De Gasperi” Fascia oraria: dal lunedì al sabato dalle ore 19:00 in poi

Palestra Ciraolo Istituto Comprensivo: I.C. “Telesio Montalbetti” Fascia oraria: dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 in poi

Palestra Don Bosco – Pellaro Istituto Comprensivo: I.C. “Cassiodoro Don Bosco” Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 in poi Martedì e giovedì dalle ore 18:00 in poi Sabato dalle ore 14:00 in poi

Palestra Gallina Istituto Comprensivo: I.C. “Nosside Pythagoras – G. Moscato” Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:30 in poi Martedì e giovedì dalle 17:15 in poi

Palestra Da Feltre Istituto Comprensivo: I.C. “Carducci – Da Feltre” Fascia oraria: dal lunedì al venerdì dalle ore 20:00 in poi

Palestra Collodi Istituto Comprensivo: I.C. “Galluppi – Collodi – Bevacqua” Fascia oraria: dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 in poi

Palestra Montalbetti Istituto Comprensivo: I.C. “Telesio – Montalbetti” Fascia oraria: dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 in poi



Chi può presentare la domanda

Possono partecipare alla procedura le associazioni e società sportive affiliate alle Federazioni sportive del Coni, ovvero iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche istituito presso il Dipartimento dello Sport, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti, le Discipline Sportive Associate e le Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI. Possono inoltre presentare domanda gli enti pubblici non territoriali operanti nel territorio comunale che, senza fini di lucro, perseguano finalità di promozione sociale e sportiva, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Non è invece ammessa la presentazione della domanda da parte di associazioni o società sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate o altri soggetti che risultino già affidatari della gestione poliennale di impianti sportivi comunali a seguito di una precedente procedura ad evidenza pubblica, morosi nel pagamento delle tariffe d’uso, trasgressori delle norme contenute nel Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi approvato con delibera del Consiglio comunale n. 8/2004 oppure responsabili di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Come presentare la richiesta

La domanda dovrà riportare espressamente la finalità d’uso ed essere redatta utilizzando esclusivamente l’allegato Modello A. Alla richiesta dovranno essere uniti anche gli allegati B e C, scaricabili dallo stesso articolo pubblicato dal Comune. L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, Ente o Società richiedente e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità. Dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso.

La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “Avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo degli spazi orari nelle palestre comunali – Stagione Sportiva 2026/2027”. Le istanze che dovessero pervenire oltre il termine perentorio indicato saranno prese in considerazione esclusivamente in subordine, per l’assegnazione degli eventuali spazi orari rimasti disponibili al termine della procedura ordinaria e tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione.