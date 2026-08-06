Reggio Calabria, pulizia straordinaria sulle Bretelle del Calopinace: prosegue “Obiettivo Decoro” | FOTO

Prosegue a Reggio Calabria il piano di pulizia straordinaria del territorio comunale denominato “Obiettivo Decoro”, promosso dall’Amministrazione Cannizzaro per migliorare le condizioni igieniche e l’immagine delle principali aree cittadine. Nella giornata di ieri le squadre operative hanno avviato un nuovo intervento lungo le Bretelle del Calopinace, una delle zone interessate dal programma di riqualificazione e manutenzione straordinaria. Le attività stanno procedendo con continuità e interessano l’intero tratto individuato dall’Amministrazione comunale. Gli operatori di Ecologia Oggi sono impegnati nella rimozione dei rifiuti, nella pulizia delle carreggiate e nel ripristino del decoro delle aree adiacenti alle Bretelle, con l’obiettivo di restituire maggiore ordine e sicurezza a una zona particolarmente trafficata della città.

Gli interventi proseguiranno a ritmo serrato fino a domani sera, quando è previsto il completamento delle operazioni programmate. Il piano rientra in una più ampia strategia di contrasto al degrado urbano che punta a raggiungere progressivamente tutti i quartieri e le principali arterie di Reggio Calabria.

Operatori al lavoro nonostante il caldo intenso

Le operazioni vengono condotte in giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate e da condizioni meteorologiche segnalate con bollino rosso. Per tutelare la salute degli addetti, l’organizzazione del lavoro tiene conto delle disposizioni vigenti per le attività svolte durante le fasi di caldo intenso, con orari e modalità operative adeguati alle condizioni climatiche. Nonostante le difficoltà legate alla forte calura, le squadre di Ecologia Oggi stanno portando avanti il programma senza interruzioni, rispettando le misure di sicurezza previste e garantendo la prosecuzione del servizio.

“Obiettivo Decoro”, il piano per la pulizia di Reggio Calabria

L’intervento sulle Bretelle del Calopinace rappresenta una delle tappe del piano comunale “Obiettivo Decoro”, avviato per rafforzare le attività di pulizia, manutenzione e riqualificazione degli spazi pubblici. L’iniziativa punta a intervenire in maniera capillare nelle aree maggiormente esposte all’accumulo di rifiuti e al degrado, attraverso azioni straordinarie affiancate ai servizi ordinari. L’Amministrazione comunale intende così migliorare la qualità urbana, tutelare l’ambiente e rendere più decorosi gli accessi e le principali vie della città, chiedendo al tempo stesso la collaborazione dei cittadini nel rispetto degli spazi pubblici e delle regole sul corretto conferimento dei rifiuti.