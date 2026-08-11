Reggio Calabria, presentato “L’Impronta”: il caso Garlasco al centro del confronto su giustizia e informazione

Il caso Garlasco e il delicato rapporto tra opinione pubblica, informazione e giustizia sono stati al centro dell’incontro che si è svolto questa sera, martedì 11 agosto 2026, a Reggio Calabria. Lo Sporting Stelle del Sud ha ospitato la presentazione del libro “L’Impronta. La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella Giustizia” di Giancarla Rondinelli, giornalista parlamentare del Tg1. Il volume, edito da Rubbettino e con prefazione di Ignazio La Russa, è dedicato a uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni e propone una riflessione sulle sue implicazioni mediatiche, investigative e sociali. Al centro dell’analisi anche il modo in cui l’informazione e il dibattito pubblico possono incidere sulla percezione della giustizia e sulla fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.

A moderare la presentazione è stato Piero Gaeta, caposervizio della Gazzetta del Sud. L’appuntamento si è svolto allo Sporting Stelle del Sud, in contrada Armacà, a Pentimele, offrendo un’occasione di approfondimento sul caso Garlasco e, più in generale, sul rapporto tra cronaca giudiziaria, opinione pubblica e istituzioni.