Reggio Calabria, presentato il progetto “Superabilities – La palestra sotto il cielo”

Si è tenuta nella suggestiva cornice della Fattoria Sociale Reggina Aratea la conferenza stampa di presentazione del progetto “SUPERABILITIES – La palestra sotto il cielo” (CUP: J39125002580006). L’incontro ha illustrato i dettagli dell’iniziativa, realizzata grazie al bando pubblico interamente finanziato dalla Regione Calabria tramite il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), che offre percorsi sportivi, educativi e riabilitativi completamente gratuiti dedicati a minori con disabilità e/o disagio psicosociale.

​L’evento, moderato dalla Dott.ssa Flavia Praticò, ha visto la partecipazione e il contributo di rappresentanti delle istituzioni, del mondo dello sport e del Terzo Settore, svolgendosi in un’atmosfera densa di benessere, contatto con la natura, sincerità e forte volontà condivisa di offrire opportunità concrete ed elevate ai ragazzi del territorio.

​Gli interventi della Conferenza Stampa

Dott.ssa Irene Putortì (Ideatrice e Responsabile del Progetto)

La Dott.ssa Putortì ha raccontato la genesi della Fattoria Sociale Aratea, evidenziandone la bellezza e il profondo scopo sociale. Ha descritto la forte determinazione nel creare, progettare e realizzare il progetto Superabilities, spiegandone la struttura e ponendo l’accento sull’importanza fondamentale e terapeutica della relazione con i cavalli e con l’ambiente naturale. La dottoressa Putortì ha evidenziato quindi il cuore dell’iniziativa: utilizzare l’ambiente naturale e la relazione con gli animali come motori di autonomia e crescita per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni. Le attività sul campo previste dal bando comprendono:

Ippoterapia: percorsi mirati al potenziamento motorio, cognitivo ed emotivo.

Metodo Cavalgiocare®: un’innovativa disciplina che unisce il volteggio ludico equestre ad attività propedeutiche di circo e acrobatica aerea.

Relazione guidata con i cavalli in libertà: esperienze d’empatia e ascolto reciproco

​Avv. Paolo Bilardi (Consigliere Comunale)

Nel suo intervento, l’Avv. Bilardi ha sottolineato la ferma volontà dell’Amministrazione Comunale di essere concretamente al fianco di tutte le realtà virtuose del territorio. Ha evidenziato la bellezza dell’essenza e dello scopo della Fattoria: garantire a ciascuno un’opportunità reale, senza escludere mai nessuno.

Avv. Guarna (Delegato CONI)

L’Avv. Guarna ha posto l’accento sul valore dello sport come strumento insostituibile per il miglioramento della qualità della vita di ogni individuo, confermando quanto l’esperienza esperienziale in fattoria rappresenti un percorso terapeutico e formativo straordinario per i giovani.

Il saluto istituzionale del Consigliere Regionale Pasqualina Straface

Assente per inderogabili impegni istituzionali precedentemente assunti, il Consigliere Regionale Pasqualina Straface ha voluto essere presente inviando una lettera, di cui ne riportiamo il testo: “progetti come il Vostro interpretano pienamente lo spirito della misura regionale, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, Terzo Settore e realtà del territorio possa generare interventi di elevato valore sociale, in grado di migliorare concretamente la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie. Resta il convinto sostegno dell’Assessorato a tutte quelle iniziative che, come la Vostra, contribuiscono a dare concreta attuazione alle politiche regionali di inclusione e a costruire opportunità reali per le persone e le famiglie. La misura SuperAbilities è stata fortemente voluta dalla scrivente perché nasce dalla convinzione che lo sport, il movimento, la relazione e le attività esperienziali costituiscano strumenti straordinari per promuovere l’inclusione sociale, favorire l’autonomia delle persone con disabilità e sostenere il pieno sviluppo delle capacità di bambini e ragazzi che vivono condizioni di fragilità“.

​Un progetto tra sport, natura e relazione con gli animali

​Superabilities offre a bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni percorsi sul campo completamente gratuiti:

​Ippoterapia: percorsi mirati al potenziamento motorio, cognitivo ed emotivo.

​Metodo Cavalgiocare®: disciplina innovativa che unisce il volteggio ludico equestre ad attività propedeutiche di circo e acrobatica aerea.

​Relazione guidata con i cavalli in libertà: esperienze di empatia, ascolto e rispetto reciproco senza costrizioni.

​Modalità di partecipazione e iscrizioni

​Con la conclusione della conferenza stampa entra nel vivo la fase di raccolta delle adesioni. Le famiglie con minori affetti da disabilità o disagio psicosociale potranno presentare domanda fino al 25 agosto 2026 per accedere ai percorsi gratuiti.

​Per informazioni e per reperire i moduli di iscrizione è possibile contattare la Fattoria Sociale Reggina Aratea tramite i canali social e telefonici ufficiali.