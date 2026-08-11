Reggio Calabria presa d’assalto dai turisti: lunghe file al Museo per ammirare i Bronzi di Riace | FOTO

Una lunga fila di visitatori davanti all’ingresso del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria fotografa meglio di qualsiasi dato il grande richiamo esercitato dai Bronzi di Riace nel pieno dell’estate. Turisti italiani e stranieri, famiglie e gruppi di visitatori si ritrovano nel cuore della città per raggiungere uno dei luoghi culturali più importanti della Calabria e dell’intero Mezzogiorno. La scena davanti al MArRC, con numerose persone in attesa di entrare e ripararsi dal forte sole estivo, restituisce l’immagine di una Reggio Calabria turistica e viva, capace di attrarre visitatori attraverso un patrimonio archeologico che non ha eguali. In un periodo tradizionalmente caratterizzato da un forte movimento lungo le località costiere dello Stretto, il Museo rappresenta una tappa imprescindibile anche per chi sceglie la città soltanto per una visita di poche ore.

Il vero magnete rimangono naturalmente i Bronzi di Riace, le due celebri statue greche rinvenute nelle acque ioniche calabresi nel 1972 e divenute nel corso degli anni uno dei simboli più riconoscibili della Calabria nel mondo. Per molti turisti arrivare a Reggio significa innanzitutto poterli osservare da vicino, scoprendo dettagli, proporzioni e caratteristiche difficilmente percepibili attraverso fotografie, documentari e libri.

Bronzi di Riace, il grande richiamo culturale di Reggio Calabria

I Bronzi di Riace costituiscono il cuore simbolico dell’offerta del Museo e rappresentano uno dei più straordinari esempi di statuaria bronzea greca giunti fino all’età contemporanea. La loro presenza a Reggio Calabria assegna alla città un ruolo privilegiato nel panorama archeologico internazionale e continua a essere uno dei principali motivi di visita per chi arriva sullo Stretto. L’impatto con le due statue è uno dei momenti più attesi del percorso museale. Il visitatore si trova davanti a opere che hanno attraversato oltre due millenni di storia e che, grazie allo straordinario stato di conservazione, permettono di osservare in modo diretto il livello raggiunto dagli artisti dell’antica Grecia nella rappresentazione anatomica del corpo umano.

Il fascino dei Bronzi va però oltre il loro valore artistico. Attorno alle due statue continua infatti a ruotare un universo di studi e interrogativi relativi alla loro provenienza, alla loro identificazione e alle vicende che precedettero l’inabissamento nel mare calabrese. È proprio questo intreccio tra archeologia, storia e mistero a rendere l’esperienza della visita particolarmente suggestiva anche per un pubblico non specialistico.

Il Museo di Reggio Calabria protagonista dell’estate

Le code all’esterno dell’edificio testimoniano quanto il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sia diventato un punto centrale nell’itinerario turistico cittadino. Il Museo non è soltanto la casa dei Bronzi, ma una struttura che consente di approfondire la storia antichissima del territorio calabrese e della Magna Grecia, mettendo in relazione i grandi capolavori esposti con le civiltà che hanno abitato questa parte del Mediterraneo. La visita diventa così un viaggio molto più ampio nella storia della Calabria antica. Reperti archeologici, testimonianze delle colonie greche, oggetti provenienti da differenti aree regionali e ricostruzioni storiche permettono di comprendere il ruolo strategico dello Stretto e del territorio reggino nei rapporti tra popolazioni, commerci e culture del Mediterraneo.

In questo senso, il grande afflusso estivo assume un significato importante anche per la promozione complessiva della città. Chi raggiunge Reggio per i Bronzi scopre inevitabilmente anche il centro urbano, il Lungomare, il panorama dello Stretto di Messina, le vie commerciali e gli altri luoghi di interesse culturale. Il Museo può quindi trasformarsi nella porta d’ingresso a un’esperienza turistica più articolata, capace di prolungare la permanenza dei visitatori.

Reggio Calabria tra cultura, mare e turismo

La presenza di tanti turisti davanti al Museo evidenzia soprattutto il potenziale di Reggio Calabria come destinazione culturale. La città dispone infatti di una combinazione particolarmente favorevole: un patrimonio archeologico di rilevanza internazionale, un centro affacciato direttamente sul mare e uno dei paesaggi più iconici del Mediterraneo, con la Sicilia visibile dall’altra parte dello Stretto. Per un visitatore, la possibilità di ammirare i Bronzi di Riace e pochi minuti dopo passeggiare sul Lungomare rappresenta un elemento distintivo. Archeologia, paesaggio, clima e identità mediterranea convivono in uno spazio urbano relativamente concentrato, rendendo possibile costruire itinerari capaci di integrare cultura e turismo balneare.

È proprio questa integrazione a rappresentare una delle opportunità principali per il futuro del turismo reggino. I Bronzi non devono essere considerati esclusivamente come una destinazione finale, ma come il punto di partenza per accompagnare i visitatori verso il resto della città e del territorio metropolitano, valorizzando siti archeologici, borghi, aree naturalistiche, gastronomia e tradizioni locali.

Le file al MArRC diventano un’immagine simbolo dell’estate reggina

Vedere tanti visitatori in attesa davanti al Museo di Reggio Calabria costituisce quindi un’immagine particolarmente significativa nel cuore della stagione estiva. Le file raccontano l’interesse per i Bronzi di Riace, ma anche la capacità della cultura di generare movimento turistico e attenzione nei confronti della città. In un territorio che punta sempre più sul turismo come strumento di crescita, immagini di questo tipo rappresentano un segnale importante. Ogni visitatore che entra al Museo è infatti anche un potenziale turista per il centro storico, per le attività commerciali, per la ristorazione e per tutte le altre realtà collegate all’accoglienza.

La sfida consiste nel trasformare questo interesse in un rapporto sempre più duraturo tra il pubblico e Reggio Calabria, facendo in modo che il richiamo internazionale dei Bronzi diventi il motore di una scoperta più ampia dell’intero territorio.

I Bronzi ambasciatori di Reggio Calabria nel mondo

A oltre mezzo secolo dalla loro scoperta, i Bronzi di Riace continuano così a svolgere il ruolo di straordinari ambasciatori della Calabria. Sono opere capaci di attrarre appassionati di archeologia, turisti, studiosi e semplici curiosi, accomunati dal desiderio di trovarsi davanti a due capolavori che hanno attraversato i secoli. Le file davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria mostrano concretamente quanto questo patrimonio continui a esercitare un fascino potente. Nel pieno dell’estate, mentre migliaia di persone scelgono il Sud per il mare e le vacanze, sono in tanti a dedicare una parte del proprio viaggio alla cultura. Ed è forse questa l’immagine più efficace di Reggio Calabria: una città mediterranea nella quale il turismo estivo non significa soltanto spiagge e panorami, ma anche la possibilità di trovarsi faccia a faccia con alcuni dei più straordinari testimoni dell’antichità.