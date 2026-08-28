Reggio Calabria, perdita idrica a Catona: chiuso il serbatoio Tratti, disagi per Catona e Gallico Nord

Una grave perdita idrica registrata nella zona di Catona, a nord di Reggio Calabria, ha reso necessario un intervento urgente da parte di Sorical, con la chiusura immediata del serbatoio Tratti. La sospensione temporanea dell’impianto sta provocando disagi nella distribuzione dell’acqua nelle aree di Catona e Gallico Nord, interessate dal provvedimento. La società che gestisce il servizio idrico regionale ha comunicato che l’intervento si è reso indispensabile per consentire ai tecnici di operare in sicurezza e procedere alla ricerca del punto esatto della perdita, evitando ulteriori dispersioni della risorsa idrica.

Guasto alla rete idrica di Catona: tecnici già impegnati nelle riparazioni

Le squadre operative di Sorical sono già sul posto per individuare la causa del problema e completare le attività di ripristino. L’obiettivo è ridurre al minimo i tempi del disservizio e garantire il ritorno alla normale erogazione dell’acqua nelle zone coinvolte. La società ha spiegato che il servizio verrà riattivato non appena saranno conclusi i lavori necessari alla riparazione della condotta e alla messa in sicurezza dell’impianto.

L’appello ai cittadini: uso responsabile dell’acqua prima della sospensione

In vista delle possibili conseguenze sulla distribuzione idrica, Sorical ha invitato i cittadini di Catona e Gallico Nord a utilizzare in modo razionale la risorsa idrica nelle ore precedenti alla sospensione, così da contenere eventuali disagi e favorire una gestione più efficiente delle disponibilità presenti nei serbatoi. La società ha inoltre espresso le proprie scuse agli utenti per i disagi causati dall’intervento straordinario, assicurando il massimo impegno delle squadre tecniche per il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. La situazione resta quindi monitorata dai tecnici, impegnati nelle operazioni di riparazione della rete idrica di Reggio Calabria per consentire il ritorno alla normalità nelle aree interessate.