Reggio Calabria, perdita d’acqua e basole sconnesse in pieno centro: la segnalazione di un cittadino | FOTO

Una perdita d’acqua in pieno centro a Reggio Calabria, già segnalata più volte, continua a creare disagi all’angolo tra via Fata Morgana e via Filippini. A richiamare l’attenzione sulla situazione è un cittadino reggino e lettore di StrettoWeb, che segnala la persistenza del problema in una delle zone più centrali e frequentate della città. Secondo quanto riferito dal lettore, la fuoriuscita d’acqua rappresenta soltanto uno degli elementi di criticità presenti nell’area. A preoccupare sono infatti anche le condizioni del selciato stradale di via Filippini, che appare sconnesso e dissestato in diversi punti.

Via Filippini, selciato dissestato e rischio per moto e biciclette

La segnalazione pone l’accento in particolare sulle basole sconnesse, che renderebbero il transito meno sicuro soprattutto per chi percorre la strada in moto o in bicicletta. Il cittadino parla di una situazione che, oltre a restituire un’immagine di degrado e trascuratezza, potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per gli utenti della strada. “Il selciato stradale è sconnesso e dissestato in più punti”, evidenzia il lettore, sottolineando come le condizioni della pavimentazione meritino un intervento di ripristino. Secondo la sua valutazione, le basole potrebbero anche testimoniare una posa non perfettamente eseguita al momento della realizzazione dell’opera, fermo restando che oggi il problema più evidente resta lo stato di deterioramento della sede stradale.

Degrado nel centro storico, la segnalazione a pochi metri da piazza Castello

La criticità assume maggiore rilievo anche per la posizione in cui si trova. Via Filippini è infatti nel cuore del centro storico di Reggio Calabria, di fronte al mercato coperto e al Museo del Bergamotto, e a breve distanza da piazza Castello e dal tappeto mobile. Proprio per la centralità dell’area, il cittadino ritiene che le attuali condizioni del selciato rappresentino un’immagine poco decorosa per una zona attraversata quotidianamente da residenti, visitatori e utenti dei servizi presenti nelle immediate vicinanze.

L’appello al nuovo sindaco: “Serve il ripristino del manto stradale”

Nella segnalazione non manca un riferimento alla nuova amministrazione comunale. Il lettore riconosce che il nuovo sindaco si trova ad affrontare numerose criticità accumulate nel tempo e che non sia possibile risolverle tutte nell’immediato. “Si capisce bene che il nuovo sindaco non ha la bacchetta magica per risolvere i tanti problemi”, osserva il cittadino, che tuttavia auspica un intervento concreto sulla zona. La richiesta è quella di procedere con il ripristino del manto stradale e con la sistemazione delle basole dissestate, oltre alla soluzione definitiva della perdita d’acqua già più volte segnalata. Una segnalazione che riporta quindi l’attenzione sulla manutenzione delle strade del centro di Reggio Calabria e sulla necessità di intervenire nei punti in cui degrado urbano e sicurezza della circolazione finiscono per intrecciarsi.