Reggio Calabria, ONMIC applaude la spiaggia accessibile di Bocale: “un modello di inclusione da estendere a tutto il litorale”

L’ONMIC – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Reggio Calabria esprime il proprio vivo apprezzamento per la realizzazione della spiaggia accessibile di Bocale, un’iniziativa che rappresenta un importante passo avanti verso una città sempre più inclusiva e attenta ai diritti delle persone con disabilità. Il Presidente dell’ONMIC Reggio Calabria, Rag. Giuseppe Martorano, desidera esprimere le più sincere congratulazioni a quanti si sono impegnati per rendere possibile questo significativo risultato, rivolgendo un particolare plauso all’Assessore comunale al Welfare, Lucia Fio, e al Presidente della Circoscrizione competente, Giuseppe Cantarella, per la sensibilità dimostrata e per l’impegno profuso nella realizzazione di un’opera che restituisce dignità, autonomia e pari opportunità a tante persone.

“Garantire a tutti il diritto di vivere il mare senza barriere – dichiara Martorano – significa affermare concretamente il principio dell’inclusione. La spiaggia accessibile di Bocale è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni e territorio possa tradursi in servizi reali e in un miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie”.

L’ONMIC Reggio Calabria auspica che questa iniziativa non rimanga un episodio isolato, ma costituisca l’inizio di un percorso che porti alla realizzazione di ulteriori spiagge accessibili lungo tutto il litorale reggino, affinché il diritto alla balneazione possa essere garantito in maniera diffusa e uniforme.