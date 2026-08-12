Reggio Calabria, ombrelloni e sedie sdraio gratuite per Organizzazioni del 3° Settore: come ottenerle

“Il Comune di Reggio Calabria, per il tramite del Settore Manutenzione, ha messo a disposizione del Settore Welfare una serie di ombrelloni, sedie e sdraio rinvenuti nel corso di queste settimane sulle spiagge del territorio comunale e sottoposti a sequestro amministrativo da parte della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. Il materiale, attualmente nella disponibilità dell’Amministrazione, potrà essere assegnato gratuitamente alle Organizzazioni del Terzo Settore interessate, fino ad esaurimento delle quantità disponibili“. È quanto si legge in una nota stampa del Comune di Reggio Calabria.

“Le organizzazioni interessate – afferma l’assessore al ramo, Lucia Fio – potranno prendere visione dei beni e concordarne successivamente l’assegnazione e il ritiro, che sarà a loro cura. Il termine ultimo per la distribuzione e il ritiro dei beni è fissato al 29 agosto 2026. Dopo tale data, il materiale che non sarà stato assegnato verrà avviato alle ordinarie procedure di smaltimento. Invitiamo quindi le organizzazioni interessate a contattare tempestivamente il Settore per verificare la disponibilità dei materiali e concordare appuntamento e modalità di ritiro.”

Per fissare un appuntamento con il Settore Welfare è possibile contattare gli uffici dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00, ai seguenti numeri: 0965 3622122 – 0965 3622127.