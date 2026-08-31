Reggio Calabria, oltre 40 giovani alla Magna Graecia Summer School di Forza Italia: formazione e futuro della classe dirigente

La Magna Graecia Summer School, sesta edizione della scuola politica di Forza Italia Giovani, si è svolta il 25 e 26 agosto presso l’Hotel Regent di Catona, proponendo un percorso di approfondimento dedicato ai temi strategici per il futuro del territorio. I lavori hanno coinvolto giovani militanti, amministratori, professionisti ed esponenti delle istituzioni, con l’obiettivo di favorire il confronto e la crescita di una nuova classe dirigente.

La prima giornata è stata aperta dal vicepresidente della III Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria Bruno Germanò e si è sviluppata attraverso due panel tematici. Il primo, dedicato a “Turismo: IA e Innovazione”, è stato moderato dalle militanti Santina Santambrogio e Ludovica Saraceno e ha visto gli interventi dell’ingegnere programmatore IA Giacomo Barbieri, del professore associato di Statistica dell’Università Mediterranea Bruno Antonio Pansera, del consigliere comunale, imprenditore turistico e fondatore di Calabriando Paolo Bilardi, della fondatrice di Sagr Chiara Barberi e del fondatore di Kamaffari Domenico Lione.

Il secondo appuntamento della giornata è stato dedicato ad “Ambiente e Blue Economy”, con la moderazione di Federico Marino. Al confronto hanno partecipato l’assessore Domenica Catalfamo, l’ingegnere Anita Santoro di Loveboat, il consigliere comunale Nicola Falduto e il presidente della IV Circoscrizione Giuseppe Cantarella.

Il ruolo dell’università nello sviluppo della città

La seconda giornata della Summer School si è aperta con il panel “Reggio Città Universitaria”, guidato dai moderatori Ilaria Sidari e Antonio Anile. Al centro del dibattito le opportunità per gli studenti, il ruolo dell’ateneo cittadino e le prospettive di crescita legate al mondo universitario. All’incontro hanno preso parte l’europarlamentare Giusi Princi, il consigliere comunale Stefano Vilasi, il presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università Mediterranea Andrea Fuda, il componente del Consiglio di Amministrazione dello stesso ateneo Giorgio Retez e il presidente della I Circoscrizione Simone Lacava.

La manifestazione si è conclusa con gli interventi dei vertici del partito, a partire dal segretario regionale di Forza Italia Giovani Federico Milia, che ha rivolto ai militanti un messaggio incentrato sul ruolo delle nuove generazioni nella politica e nelle istituzioni. Milia ha invitato i giovani partecipanti a considerarsi parte integrante e pilastro di una classe dirigente che non appartiene più soltanto al futuro, ma che è già protagonista del presente.

Cannizzaro: “Formare la futura classe dirigente è un dovere”

In conclusione è intervenuto l’onorevole Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria e segretario regionale di Forza Italia, che ha espresso soddisfazione ed emozione nel ripercorrere il percorso che ha portato alla sesta edizione della Summer School. Cannizzaro ha sottolineato come, accanto alla gestione dei processi amministrativi, politici e istituzionali, vi sia anche il dovere di costruire e formare la futura classe dirigente. Un obiettivo che, secondo quanto emerso durante l’incontro, trova conferma nella presenza di numerosi giovani militanti che oggi ricoprono anche ruoli amministrativi e che hanno scelto di confrontarsi sui temi del territorio attraverso una scuola politica cresciuta negli anni in qualità e competenza.

La Magna Graecia Summer School si conferma così un appuntamento dedicato alla formazione e al confronto, con l’obiettivo di accompagnare il percorso dei giovani impegnati nella vita politica e amministrativa della Calabria.