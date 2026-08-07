Reggio Calabria, nuova vita alle Terme Romane: completata la pulizia straordinaria del sito | FOTO

Prosegue l’azione di recupero e valorizzazione dei luoghi storici di Reggio Calabria. Dopo l’intervento effettuato sulle mura greche, è stata completata anche la pulizia straordinaria del sito delle Terme Romane, uno degli spazi archeologici più significativi del centro cittadino. L’intervento ha consentito di restituire maggiore decoro e visibilità a un’area che per lungo tempo aveva risentito di una condizione di sostanziale abbandono. La rimozione della vegetazione e la sistemazione degli spazi permettono adesso di apprezzare meglio il valore storico e archeologico del sito, inserito in uno dei punti più suggestivi del lungomare reggino.

L’amministrazione Cannizzaro accelera sul recupero dei luoghi storici

Il completamento dei lavori alle Terme Romane rappresenta un nuovo tassello dell’attività avviata dall’amministrazione Cannizzaro, che in poche settimane ha concentrato l’attenzione su alcuni dei luoghi simbolo di Reggio Calabria rimasti per anni senza un’adeguata manutenzione. Dopo il recupero delle mura greche, la pulizia delle Terme Romane conferma la volontà di intervenire in maniera concreta sul patrimonio storico della città, restituendo dignità e fruibilità a spazi che costituiscono una parte importante dell’identità di Reggio Calabria.

Terme Romane e mura greche, torna l’attenzione sul patrimonio archeologico

La riqualificazione delle aree archeologiche assume un valore che va oltre il semplice decoro urbano. Rendere nuovamente visibili e curate le Terme Romane significa valorizzare un patrimonio che può contribuire anche all’attrattività turistica e culturale della città, soprattutto nel periodo di maggiore afflusso di visitatori. L’intervento si inserisce così in una più ampia azione di recupero dei luoghi storici reggini, con l’obiettivo di trasformare aree per troppo tempo trascurate in spazi nuovamente riconoscibili, accessibili e integrati nel tessuto urbano. Un segnale di attenzione verso la storia di Reggio Calabria e verso quei luoghi che rappresentano una testimonianza diretta delle sue origini e della sua lunga evoluzione nel corso dei secoli.