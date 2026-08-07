Reggio Calabria, Mario Cardia nominato coordinatore provinciale della CNE-FIE

La Presidenza Nazionale e il Coordinamento Regionale Calabria della Confederazione Nazionale Esercenti – CNE-FIE hanno annunciato la nomina dell’avvocato Mario Cardia a Coordinatore Provinciale della CNE-FIE per la provincia di Reggio Calabria. L’incarico rientra nel percorso di rafforzamento della presenza territoriale della Confederazione e punta a consolidare il rapporto con gli esercenti, le imprese e gli operatori economici del territorio reggino. Cardia sarà chiamato a coordinare le attività della Confederazione a livello provinciale, operando in sinergia e in accordo con il Coordinatore Regionale. Tra gli obiettivi del nuovo incarico ci sono il rafforzamento del dialogo con il mondo imprenditoriale, le associazioni di categoria, gli enti e le istituzioni locali, oltre alla promozione dei principi e delle finalità associative della CNE-FIE.

La nomina viene indicata dalla Confederazione come “un ulteriore passo nel consolidamento della propria struttura territoriale e nella volontà di garantire una presenza sempre più attenta e concreta al fianco delle realtà economiche della provincia di Reggio Calabria”. La Presidenza Nazionale e il Coordinamento Regionale CNE-FIE hanno infine rivolto a Mario Cardia “gli auguri di buon lavoro, esprimendo fiducia nella sua capacità di svolgere il nuovo incarico con professionalità, impegno e spirito di servizio, nell’interesse della Confederazione e del tessuto economico e produttivo del territorio”.