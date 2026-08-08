Reggio Calabria, “Mare Dentro” rilancia la biodiversità come motore del turismo sostenibile

La biodiversità non può rimanere solo patrimonio, un dono che la Natura ha concesso alla Calabria, da proteggere e tutelare. La sfida vera è farla diventare una destinazione da costruire, organizzare e raccontare. È questo il messaggio che l’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria ha consegnato a Reggio Calabria durante la quarta tappa di Mare Dentro, il viaggio di MAVISU attorno alla penisola calabrese per promuovere le aree protette tra tutela, inclusione, legalità, solidarietà e fruizione turistica sostenibile.

La biodiversità non può rimanere solo patrimonio, un dono che la Natura ha concesso alla Calabria, da proteggere e tutelare. La sfida vera è farla diventare una destinazione da costruire, organizzare e raccontare. È questo il messaggio che l’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria ha consegnato a Reggio Calabria durante la quarta tappa di Mare Dentro, il viaggio di MAVISU attorno alla penisola calabrese per promuovere le aree protette tra tutela, inclusione, legalità, solidarietà e fruizione turistica sostenibile.

Calabria come sistema integrato per un’offerta turistica multitematica

Nel corso del confronto è stata condivisa una visione comune di Calabria come regione nella quale dalle aree marine protette alla montagna, dai borghi ai siti archeologici, dalla cultura alle produzioni identitarie possano integrarsi in un’unica offerta turistica multi-tematica. È questo l’auspicio e, allo stesso tempo, l’obiettivo emerso dal dibattito per superare una narrazione esclusivamente legata alla balneazione per aprirsi a esperienze più complesse e diversificate, capaci di rispondere a una domanda internazionale sempre più attenta alla qualità dei luoghi, alla sostenibilità e all’autenticità dei territori.

Assessore Iatì: mare dentro porta con sé grande messaggio pedagogico

A portare i saluti, i complimenti e l’adesione al progetto del Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro è stata l’assessore comunale Filomena Iatì che ha indicato il Castello Aragonese come scenario identitario della città e ha sottolineato il valore educativo di Mare Dentro, soprattutto per scuole, università e giovani, chiamati a crescere nel rispetto delle regole, dell’ambiente e della terra in cui vivono.

Ambiente, la Ricicletta consegnata anche al comune di Reggio Calabria

Nel corso della tappa reggina, all’assessore Iatì è stata consegnata anche la Ricicletta, simbolo del progetto Ogni Lattina Vale, promosso dall’EPMR con il CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio. Realizzata con il peso corrispondente di 800 lattine riciclate, la Ricicletta traduce in immagine semplice e immediata il messaggio del progetto: il riciclo, la mobilità sostenibile e la tutela del mare possono diventare pratiche quotidiane, soprattutto nelle comunità costiere e nei luoghi di maggiore fruizione turistica.

Dirigente Caridi: dai bronzi ai parchi, la Calabria oltre la balneazione

Il dirigente del Dipartimento Turismo della Regione Calabria Cosimo Carmelo Caridi ha inserito Mare Dentro nella strategia regionale che punta ad ampliare il racconto turistico della Calabria oltre il modello esclusivamente balneare. In questa direzione si colloca anche la prima edizione dell’evento dedicato per la prima volta per un mese intero ai Bronzi di Riace, programma diffuso che unisce cultura, archeologia, natura e spettacolo, facendo delle due icone più celebri della Grecia classica con dettagli e rifiniture artistiche non rinvenibili in statue analoghe, per questo censite tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria, un patrimonio dell’intera regione e non solo.