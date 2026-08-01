Reggio Calabria, Marcianò: “bene lavoro di pulizia dell’Amministrazione Cannizzaro”

Michele Marcianò, esponente di Noi Moderati, esprime apprezzamento per il lavoro di pulizia e riqualificazione portato avanti dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria guidata dal sindaco Cannizzaro. “Desidero rivolgere un plauso al sindaco Cannizzaro e a quanti, quotidianamente, sono impegnati negli interventi di pulizia e manutenzione della città. Restituire decoro agli spazi pubblici significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, valorizzare l’immagine di Reggio Calabria e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità“.

“Le attività di pulizia che stanno interessando diversi quartieri rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il territorio. Il decoro urbano non è un aspetto secondario, ma una condizione indispensabile per garantire vivibilità, sicurezza e rispetto dei beni comuni“.

Marcianò conclude: “quando un’Amministrazione realizza interventi efficaci è giusto riconoscerne il valore. Auspico che questo impegno prosegua con continuità, coinvolgendo sempre di più cittadini e associazioni in un percorso condiviso di tutela e valorizzazione della nostra città. Reggio Calabria merita di essere sempre più pulita, ordinata e accogliente“.