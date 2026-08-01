Reggio Calabria, Marcianò: “bene lavoro di pulizia dell’Amministrazione Cannizzaro”

Il plauso di Michele Marcianò (Noi Moderati) verso l'opera di pulizia di Reggio Calabria avviata dall'Amministrazione Cannizzaro

Cannizzaro

Michele Marcianò, esponente di Noi Moderati, esprime apprezzamento per il lavoro di pulizia e riqualificazione portato avanti dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria guidata dal sindaco Cannizzaro. “Desidero rivolgere un plauso al sindaco Cannizzaro e a quanti, quotidianamente, sono impegnati negli interventi di pulizia e manutenzione della città. Restituire decoro agli spazi pubblici significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, valorizzare l’immagine di Reggio Calabria e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità“.

Le attività di pulizia che stanno interessando diversi quartieri rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il territorio. Il decoro urbano non è un aspetto secondario, ma una condizione indispensabile per garantire vivibilità, sicurezza e rispetto dei beni comuni“.

Marcianò conclude: “quando un’Amministrazione realizza interventi efficaci è giusto riconoscerne il valore. Auspico che questo impegno prosegua con continuità, coinvolgendo sempre di più cittadini e associazioni in un percorso condiviso di tutela e valorizzazione della nostra città. Reggio Calabria merita di essere sempre più pulita, ordinata e accogliente“.

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